Hamilton zostal po kvalifikácii sklamaný, no stále sníva o pódiu: Boli sme na hrane možností

Sedemnásobný majster sveta to mal dobre rozbehnuté na svoju prvú pole position po takmer dvoch rokoch, no nakoniec na okruhu Silverstone, kde má bezkonkurenčný rekord triumfov, zaostal.

V druhej časti kvalifikácie zajazdil najrýchlejší čas, čím poriadne nabudil domácich fanúšikov, no v rozhodujúcej fáze medzi desiatimi najlepšími stratil cenné desatiny.

„Záverečné kolo bolo celkom dobré, no v poslednej zákrute som stratil trochu času, čo by ma pravdepodobne posunulo do prvého radu alebo aspoň na tretie miesto,“ povedal deväťnásobný víťaz britskej veľkej ceny, ktorý v minulosti jazdil za McLaren a Mercedes.

„Boli sme na hrane možností, ale z auta som vyžmýkal všetko, čo sa dalo.“

Ferrari prinieslo minulý víkend v Rakúsku vylepšenú podlahu a Hamilton, ktorý vyhral šprint v Číne, no inak ešte nebol vyššie ako štvrtý od svojho príchodu z Mercedesu v januári, priznal, že sa v monoposte cíti lepšie.

„Tento okruh je neuveriteľný, atmosféra vďaka divákom fantastická, no chýbal nám ešte kúsok – asi desatina výkonu, ktorá by nás dostala bližšie k čelu,“ povedal.

„Samozrejme, dnes o tom budem snívať a zajtra sa pokúsim o čo najlepší výkon,“ dodal 40-ročný Brit v súvislosti s pódiom. „Počasie bude zrejme zaujímavé.“