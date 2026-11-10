VIDEO: Hamilton prišiel k hranici s Gazou. Pomáhal pripravovať škatule s humanitárnou pomocou

Pilot Formuly 1 Lewis Hamilton v utorok navštívil egyptský hraničný priechod do Pásma Gazy, kde sa stretol s humanitárnymi pracovníkmi, ktorí do vojnou zničenej oblasti dopravujú potrebnú pomoc.
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S odvolaním sa na vyhlásenie egyptských úradov o tom informovala agentúra AFP. Pásmo Gazy v uplynulých dňoch zasiahli prívalové dažde, ktoré zaplavili desaťtisíce stanov, v ktorých prežívajú vysídlení obyvatelia.
„Guvernér Severného Sinaja Chálid Migávir vzal Lewisa Hamiltona na návštevu hraničného priechodu Rafah, aby ho oboznámil s úsilím Egypta podporovať palestínskych bratov v Pásme Gazy,“ cituje AFP z vyhlásenia.
Zábery televíznej stanice Al-Arabíja ukazujú Hamiltona a pracovníkov egyptského Červeného polmesiaca, ako pripravujú škatule s humanitárnou pomocou.
Vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, ktorá sa začala v októbri 2023 po rozsiahlom teroristickom útoku ozbrojencov Hamasu, zdevastovala rozsiahle oblasti Pásma Gazy.
Väčšina z viac ako dvoch miliónov obyvateľov pásma bola vysídlená a veľké časti územia zostali v troskách. Väčšina ľudí teraz žije v stanových táboroch.
Podľa tamojších úradov bolo len v sobotu v Pásme Gazy zaplavených približne 70 000 stanov.
V októbri minulého roka bolo pod záštitou Spojených štátov uzavreté prímerie, ktoré okrem iného predpokladá dodávky najmenej 600 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy denne.
VIDEO: Hamilton navštívil egyptský hraničný priechod do Pásma Gazy
Humanitárne organizácie však tvrdia, že izraelské úrady, ktoré majú právomoc schvaľovať vstup všetkého tovaru do pásma, tam vpúšťajú iba zlomok z uvedeného počtu vozidiel.
Izraelské ozbrojené sily napriek prímeriu pravidelne útočia v Pásme Gazy. Podľa tamojšej civilnej obrany si dnešné izraelské útoky v Pásme Gazy vyžiadali najmenej sedem obetí.
Izraelská armáda podľa AFP uviedla, že zaútočila na „vojenských operatívcov vo viacerých oblastiach“.
Agentúra WAFA uviedla, že od vyhlásenia prímeria zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy podľa miestneho ministerstva zdravotníctva, ktoré kontroluje Hamas, najmenej 1614 Palestínčanov vrátane žien a detí.
Izraelská armáda podľa agentúry Reuters uvádza, že v rovnakom období pri bojoch prišli o život štyria jej vojaci.