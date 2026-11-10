    VIDEO: Hamilton prišiel k hranici s Gazou. Pomáhal pripravovať škatule s humanitárnou pomocou

    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton (Autor: X / La Gazzetta Ferrari)
    Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
    ČTK|10. nov 2026 o 22:12
    ShareTweet0

    Pilot Formule 1 Lewis Hamilton se přijel podívat, jak se posílá pomoc do Gazy

    Pilot Formuly 1 Lewis Hamilton v utorok navštívil egyptský hraničný priechod do Pásma Gazy, kde sa stretol s humanitárnymi pracovníkmi, ktorí do vojnou zničenej oblasti dopravujú potrebnú pomoc.

    S odvolaním sa na vyhlásenie egyptských úradov o tom informovala agentúra AFP. Pásmo Gazy v uplynulých dňoch zasiahli prívalové dažde, ktoré zaplavili desaťtisíce stanov, v ktorých prežívajú vysídlení obyvatelia. 

    „Guvernér Severného Sinaja Chálid Migávir vzal Lewisa Hamiltona na návštevu hraničného priechodu Rafah, aby ho oboznámil s úsilím Egypta podporovať palestínskych bratov v Pásme Gazy,“ cituje AFP z vyhlásenia.

    Zábery televíznej stanice Al-Arabíja ukazujú Hamiltona a pracovníkov egyptského Červeného polmesiaca, ako pripravujú škatule s humanitárnou pomocou. 

    Vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, ktorá sa začala v októbri 2023 po rozsiah­lom teroristickom útoku ozbrojencov Hamasu, zdevastovala rozsiahle oblasti Pásma Gazy.

    Väčšina z viac ako dvoch miliónov obyvateľov pásma bola vysídlená a veľké časti územia zostali v troskách. Väčšina ľudí teraz žije v stanových táboroch.

    Podľa tamojších úradov bolo len v sobotu v Pásme Gazy zaplavených približne 70 000 stanov. 

    V októbri minulého roka bolo pod záštitou Spojených štátov uzavreté prímerie, ktoré okrem iného predpokladá dodávky najmenej 600 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy denne.

    VIDEO: Hamilton navštívil egyptský hraničný priechod do Pásma Gazy

    Humanitárne organizácie však tvrdia, že izraelské úrady, ktoré majú právomoc schvaľovať vstup všetkého tovaru do pásma, tam vpúšťajú iba zlomok z uvedeného počtu vozidiel. 

    Izraelské ozbrojené sily napriek prímeriu pravidelne útočia v Pásme Gazy. Podľa tamojšej civilnej obrany si dnešné izraelské útoky v Pásme Gazy vyžiadali najmenej sedem obetí.

    Izraelská armáda podľa AFP uviedla, že zaútočila na „vojenských operatívcov vo viacerých oblastiach“. 

    Agentúra WAFA uviedla, že od vyhlásenia prímeria zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy podľa miestneho ministerstva zdravotníctva, ktoré kontroluje Hamas, najmenej 1614 Palestínčanov vrátane žien a detí.

    Izraelská armáda podľa agentúry Reuters uvádza, že v rovnakom období pri bojoch prišli o život štyria jej vojaci.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton
    VIDEO: Hamilton prišiel k hranici s Gazou. Pomáhal pripravovať škatule s humanitárnou pomocou
    dnes 22:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»VIDEO: Hamilton prišiel k hranici s Gazou. Pomáhal pripravovať škatule s humanitárnou pomocou