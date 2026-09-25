Hamilton kritizuje skrátenie pretekov: Nedáva to žiadny zmysel

Sedemnásobný majster sveta formuly 1 Lewis Hamilton kritizoval plánované skrátenie pretekov od budúcej sezóny. Podľa jazdca Ferrari toto rozhodnutie „nedáva absolútne žiadny zmysel“.
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„Preteky by mali byť dlhšie, pretože po fyzickej stránke sú jednoduchšie než kedykoľvek predtým,“ povedal Hamilton pred Veľkou cenou Azerbajdžanu v Baku.
Od budúcej sezóny už Veľké ceny nebudú mať minimálnu dĺžku 305 kilometrov, ale iba 290 km, čo predstavuje skrátenie približne o dve až tri kolá. Dôvodom zmeny je nová koncepcia pohonných jednotiek a vyššia spotreba paliva.
Štyridsaťjedenročný Hamilton by však radšej videl opačný trend.
„Toto má byť šport, ktorý je po fyzickej i psychickej stránke najnáročnejší. Chcete vidieť športovcov na hranici ich možností, ako posúvajú svoje telo ešte ďalej, prekonávajú limity a stanovujú nové rekordy,“ citovala ho agentúra DPA.