    Hamilton kritizuje skrátenie pretekov: Nedáva to žiadny zmysel

    Lewis Hamilton.
    Lewis Hamilton. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. sep 2026 o 13:04
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    Dôvodom zmeny je nová koncepcia pohonných jednotiek a vyššia spotreba paliva.

    Sedemnásobný majster sveta formuly 1 Lewis Hamilton kritizoval plánované skrátenie pretekov od budúcej sezóny. Podľa jazdca Ferrari toto rozhodnutie „nedáva absolútne žiadny zmysel“.

    „Preteky by mali byť dlhšie, pretože po fyzickej stránke sú jednoduchšie než kedykoľvek predtým,“ povedal Hamilton pred Veľkou cenou Azerbajdžanu v Baku.

    Od budúcej sezóny už Veľké ceny nebudú mať minimálnu dĺžku 305 kilometrov, ale iba 290 km, čo predstavuje skrátenie približne o dve až tri kolá. Dôvodom zmeny je nová koncepcia pohonných jednotiek a vyššia spotreba paliva.

    Štyridsaťjedenročný Hamilton by však radšej videl opačný trend.

    „Toto má byť šport, ktorý je po fyzickej i psychickej stránke najnáročnejší. Chcete vidieť športovcov na hranici ich možností, ako posúvajú svoje telo ešte ďalej, prekonávajú limity a stanovujú nové rekordy,“ citovala ho agentúra DPA.

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