Veľká cena Las Vegas si našla stabilné miesto, v kalendári F1 zostane dlhé roky

Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu F1 minimálne do roku 2037.
Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o desať rokov, pôvodná zmluva platila do roku 2027.
„Mesto hriechu“ hostilo preteky F1 prvýkrát pred troma rokmi.
„Toto podujatie je od svojho debutu v roku 2023 mimoriadne a rýchlo sa etablovalo ako popredná destinácia pre skvelé preteky, zábavu svetovej úrovne, globálnych obchodných lídrov, popredné celebrity a influencerov,“ uviedol generálny riaditeľ seriálu Stefano Domenicali.
V tejto sezóne sa VC Las Vegas uskutoční 22. novembra, pripomenula agentúra AP.