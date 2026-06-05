    Veľká cena Las Vegas si našla stabilné miesto, v kalendári F1 zostane dlhé roky

    Veľká cena Las Vegas
    Veľká cena Las Vegas (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. jún 2026 o 07:45
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    Vegas prvýkrát hostilo preteky F1 pred troma rokmi.

    Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu F1 minimálne do roku 2037.

    Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o desať rokov, pôvodná zmluva platila do roku 2027.

    „Mesto hriechu“ hostilo preteky F1 prvýkrát pred troma rokmi.

    „Toto podujatie je od svojho debutu v roku 2023 mimoriadne a rýchlo sa etablovalo ako popredná destinácia pre skvelé preteky, zábavu svetovej úrovne, globálnych obchodných lídrov, popredné celebrity a influencerov,“ uviedol generálny riaditeľ seriálu Stefano Domenicali.

    V tejto sezóne sa VC Las Vegas uskutoční 22. novembra, pripomenula agentúra AP.

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