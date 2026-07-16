McLaren spravil strategický ťah. Norris dostane penalizáciu, no bude môcť útočiť zozadu

Úradujúci majster sveta F1 Lando Norris dostal penalizáciu v podobe posunu o 10 miest vzad na štartovom rošte pre Veľkú cenu Belgicka.
Dvadsaťšesťročný Brit si odpyká trest za prekročenie limitu troch pohonných jednotiek na sezónu.
McLaren nainštaloval vylepšenú jednotku elektroniky, ktorá riadi hybridný pohonný systém do monopostu v dôsledku porúch na predošlých dvoch.
Rovnaké problémy prekazili Norrisovi aj jeho tímovému kolegovi Oscarovi Piastrimu z Austrálie štart v marci na podujatí VC Číny.
Britská stajňa uviedla, že si na použitie novej jednotky zámerne vybrala okruh v Spa-Francorschamps.
Na ňom sa dá podľa ich vyhlásenia ľahšie predbiehať, čo znamená, že Norris má väčšiu šancu dohnať stratené priečky.
Úradujúci šampión figuruje v celkovom poradí na 5. mieste s odstupom 82 bodov na lídra Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Informovala agentúra AP.