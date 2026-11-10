Po triumfe v Le Mans prišiel koniec. Poliak končí vo Ferrari: Uvidíme, čo prinesie budúcnosť

Robert Kubica
Robert Kubica (Autor: X / Mundo Ferrari)
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TASR|10. nov 2026 o 16:58
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Ani AF Corse dosiaľ neoznámilo náhradu za víťaza jedných pretekov Formuly 1.

Poľský pretekár Robert Kubica odišiel z tímu AF Corse Ferrari v sérii vytrvalostných pretekov WEC.

Štyridsaťjedenročný jazdec to oznámil krátko po nedeľňajšom finále sezóny, šesťhodinových pretekoch v Monze, v ktorých obsadil šieste miesto spoločne s Philom Hansonom a I-fejom Jiem.

„Posledné preteky sú za nami, sezóna sa skončila. Zvyčajne nezvyknem bilancovať a ani teraz nechcem hodnotiť celý rok.

Chcem vám však oznámiť, že toto boli moje posledné preteky v žltom. Tak to je. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ďakujem za podporu a čoskoro sa vidíme,“ citovali Kubicu nemecké médiá.

Vrcholom jeho trojročného pôsobenia bolo víťazstvo na 24-hodinových pretekoch v Le Mans v roku 2025. Kubica zatiaľ svoje plány na rok 2027 neprezradil.

Ani AF Corse dosiaľ neoznámilo náhradu za víťaza jedných pretekov Formuly 1. Isté nie je ani ďalšie pôsobenie samotného tímu v kategórii Hypercar.

Vzhľadom na príchod Fordu a McLarenu bude jeho účasť závisieť od toho, či získa miesto v štartovom poli.

Motorizmus

Robert Kubica
Robert Kubica
Po triumfe v Le Mans prišiel koniec. Poliak končí vo Ferrari: Uvidíme, čo prinesie budúcnosť
dnes 16:58
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