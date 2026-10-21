Antonelli prezradil svoju špeciálnu rutinu. Vždy pred pretekmi navštívi autoumyvárňu

Líder seriálu majstrovstiev sveta F1 Kimi Antonelli sa aj pred možným ziskom titulu drží svojho špeciálneho rituálu.
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Dvadsaťročný Talian musel aj pred odchodom na VC Austinu ešte zájsť do autoumyvárne, kde pred každými pretekmi ručne umýva svoj Mercedes GT63.
Rodák z Bologne to vníma ako možnosť odreagovať sa.
„Je to pre mňa spôsob, ako si oddýchnuť a myslieť na niečo iné. V autoumyvárni sú vždy prekvapení, lebo nečakajú, že ma tam uvidia,“ povedal Antonelli podľa The Athletic.
„Ale mne sa to páči. Milujem autá a naozaj rád sa starám o to svoje. Rád ho vidím čisté. Je to pre mňa rutina. Robím to pred každým pretekovým víkendom, deň pred odchodom.
Venujem tomu čas, lebo sa to musí spraviť poriadne, dôkladne vyčistiť a vysušiť. Ak tam zostane voda, vyzerá to divne a špinavo. Preto sa to snažím robiť poctivo a aj zvnútra,“ vysvetlil Talian, ktorý sa už vo svojej druhej sezóne v seriáli môže stať historicky najmladším svetovým šampiónom F1.
Pred Georgeom Russellom má už 102-bodový náskok. Za predpokladu, že posledné dve VC v Katare a Abú Zabí prebehnú podľa plánu, sú Antonelliho šance na zisk titulu už v Austine pomerne malé.
Jazdec Mercedesu by v Texase musel vyhrať, pričom jeho tímový kolega Russell by musel skončiť na deviatom mieste alebo nižšie a tretí Lewis Hamilton na piatej priečke alebo nižšie.