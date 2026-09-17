    Japonsko-slovenský pretekár smeruje vyššie. V budúcej sezóne sa predstaví v F3

    Kean Nakamura-Berta
    Kean Nakamura-Berta (Autor: williamsf1.com)
    TASR|17. sep 2026 o 19:33
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    Bude talianskeho tímu.

    Japonsko-slovenský automobilový pretekár Kean Nakamura-Berta bude v nasledujúcom ročníku súčasťou talianskeho tímu Trident Motorsport v rámci seriálu Formula 3.

    Osemnásťročný Nakamura-Berta sa stal v tomto roku súčasťou jazdeckej akadémie tímu Williams F1. Stalo sa tak po tom, čo získal titul majstra sveta v talianskej F4.

    Nakamura-Berta je syn slovenského otca a japonskej matky, ktorý sa narodil a vyrastal v Londýne.

    „Teší ma, že sa posuniem do F3 s tímom TRIDENT Motorsport a zároveň budem naďalej požívať podporu akadémie jazdcov tímu Williams F1,“ povedal pre oficiálny web seriálu F3.

    Formula 1

    Formula 1

    Kean Nakamura-Berta
    Kean Nakamura-Berta
    Japonsko-slovenský pretekár smeruje vyššie. V budúcej sezóne sa predstaví v F3
    dnes 19:33
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