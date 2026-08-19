Pilot Red Bullu si zrejme zranil zápästie v posilňovni. Veľkú cenu Holandska by mohol vynechať

Francúzsky pilot formuly 1 Isack Hadjar zrejme bude musieť pre zranenie zápästia vynechať víkendovou Veľkou cenou Holandska.
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Dvadsaťjedenročného pilota Red Bullu by mohol v pretekoch nahradiť Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls, ktorého by mohol v sesterskej stajni zastúpiť Japonec Júki Cunoda.
Informovali o tom web Autosport.com.
Parížsky rodák Hadjar sa údajne zranil v posilňovni práve počas príprav na preteky v Holandsku.
Red Bull zatiaľ oficiálne informáciu nepotvrdil, podľa denníka De Telegraaf ale už existujú varianty pre prípad, že by Francúz nemohol do víkendového programu zasiahnuť.
Hadjarovi patrí po jedenástich pretekoch sezóny ôsme miesto s 68 bodmi, z posledných siedmich štartov neskončil horšie ako šiesty.
V Holandsku bol vlani tretí a vybojoval doteraz najlepší výsledok v F1.
Dvadsaťštyriročný Lawson sa môže do kokpitu Red Bullu vrátiť po vyše roku.
Vlani za tím absolvoval prvé dva preteky v sezóne, kým bol preradený do Racing Bulls. Tento rok nazbieral 43 bodov a patrí mu v MS deviate miesto.
Program Veľké ceny Holandska otvorí piatkový prvý tréning, po ktorom sa pôjde kvalifikácia na šprint.
Ten sa uskutoční v sobotu a nasledovať po ňom bude kvalifikácia na hlavné preteky. Nedeľňajšia Grand Prix sa začne o 15.00 h.