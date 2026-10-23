    Pretekať v Afrike bol sen. Hamilton má motiváciu pokračovať v F1 aj po štyridsiatke

    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. okt 2026 o 12:16
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    Budem musieť naďalej bojovať, aby som zostal v kondícii, vraví jazdec Ferrari.

    Britský jazdec formuly 1 Lewis Hamilton by si chcel v seriáli ešte splniť svoj sen o pretekaní v Afrike.

    Presný dátum Veľkej ceny Rwandy zatiaľ nie je stanovený, no mala by sa uskutočniť na začiatku budúceho desaťročia, jazdec Ferrari bude mať v tom čase najmenej 45 rokov.

    Sedemnásobný majster sveta je vo svojej druhej sezóne s Ferrari a má v úmysle pokračovať v pretekaní, aby sa mohol postaviť na štart v Rwande.

    „Som nútený zostať o niečo dlhšie, pretože nás čakajú preteky v Afrike a to bol vždy môj sen,“ povedal Hamilton pred VC v Austine podľa agentúry DPA.

    „Budem teda musieť naďalej bojovať, aby som zostal v kondícii. Ak sa mi podarí dosahovať dobré výsledky aj v nasledujúcich rokoch, budem v tom pokračovať.“

    Hamiltonov nástupca v Mercedese Kimi Antonelli má tento víkend svoju prvú šancu získať titul majstra sveta.

    Ako 20-ročný by sa stal najmladším šampiónom v histórii tohto športu. Hoci by na to v nedeľu potreboval výrazné zaváhania Hamiltona a tímového kolegu Georgea Russella, má už obrovský náskok 102 bodov a titul má šancu získať v najbližších týždňoch. Novinári sa Hamiltona pýtali, čo by poradil mladému Talianovi.

    „On žiadnu radu nepotrebuje. Preukázal svoj talent a schopnosti. Tento rok odviedol úžasnú prácu. Som na neho veľmi hrdý. Keď som bol v Mercedese, vedel som, kto ma nahradí. Vytvoriť príležitosť pre mladého a sľubného jazdca bolo to správne rozhodnutie. Svojím správaním zapadá do prostredia tímu,“ pochválil britský jazdec Antonelliho.

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    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton
    Pretekať v Afrike bol sen. Hamilton má motiváciu pokračovať v F1 aj po štyridsiatke
    dnes 12:16
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