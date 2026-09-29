Motorizmus prišiel o legendárneho jazdca. Zomrel viacnásobný víťaz pretekov IndyCar

Gordon Johncock sa teší z víťazstva v pretekoch Indianapolis 500 v Indianapolise.
Gordon Johncock sa teší z víťazstva v pretekoch Indianapolis 500 v Indianapolise. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. sep 2026 o 17:57
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Prvé víťazstvo dosiahol na Indy 500 v roku 1973 – počas jedného z najtragickejších mesiacov v histórii okruhu.

Vo veku 90 rokov zomrel Gordon Johncock, dvojnásobný víťaz pretekov 500 míľ Indianapolis a víťaz 25 pretekov série IndyCar.

Podľa agentúry AP zomrel v pondelok prirodzenou smrťou vo svojom dome v South Branch v štáte Michigan.

Johncock dosiahol prvé víťazstvo na Indy 500 v roku 1973 – počas jedného z najtragickejších mesiacov v histórii okruhu.

Druhý triumf prišiel v roku 1982, keď v súboji o prvenstvo tesne zdolal Ricka Mearsa. Rozdiel v cieli predstavoval 0,16 sekundy, čo bol vtedajší rekordný tesný náskok v histórii týchto pretekov. Dodnes ide o siedmy najtesnejší rozdiel.

„Gordon Johncock bol známy svojím dravým a nekompromisným štýlom pretekania a zanechal trvalú stopu na okruhu Indianapolis Motor Speedway aj v sérii IndyCar. Budeme však na neho spomínať aj vďaka jeho pokojnému životu mimo pretekárskych okruhov.

No v motoristickom športe zanechal nezmazateľnú stopu. V myšlienkach a modlitbách sme s jeho rodinou a priateľmi,“ uviedol prezident Indianapolis Motor Speedway J. Douglas Boles.

Motorizmus

Gordon Johncock sa teší z víťazstva v pretekoch Indianapolis 500 v Indianapolise.
Gordon Johncock sa teší z víťazstva v pretekoch Indianapolis 500 v Indianapolise.
Motorizmus prišiel o legendárneho jazdca. Zomrel viacnásobný víťaz pretekov IndyCar
dnes 17:57
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