VIDEO: Desivá nehoda v Madride počas tréningu. Monopost formuly 2 po náraze zachvátili plamene

Tasanpol Intharphuvasak po havárii.
Tasanpol Intharphuvasak po havárii. (Autor: X / Formula 2)
ČTK|11. sep 2026 o 13:30
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Dostal šmyk a zadnou časťou vozidla vo veľkej rýchlosti narazil do bariéry.

Tréning Formuly 2 na novom okruhu v Madride prerušila nepríjemná nehoda, po ktorej začalo horieť auto thajského jazdca Tasanapola Intchraphuvasaka. Jazdec tímu ART našťastie vyviazol bez zranení.

Intchraphuvasak dostal v 19. zákrute šmyk a zadnou časťou vozidla vo veľkej rýchlosti narazil do bariéry.

Monopost okamžite začal horieť, no dvadsaťročný jazdec sa bez pomoci sám okamžite dostal von a do bezpečia.

Tréning bol približne na pol hodiny prerušený, aby bolo možné odstrániť havarované vozidlo a opraviť bariéru.

VIDEO: Nehoda počas tréningu

Na novom okruhu Madring nejde o prvý incident. Počas augustových testov Formuly 3, ktorých cieľom bolo okrem iného preveriť trať, bezpečnostné postupy a organizáciu, bolo vyvesených 19 červených vlajok a desať rôznych jazdcov skončilo v bariérach.

Formulu 1 na okruhu, ktorý kombinuje mestské úseky s tradičnou traťou a ktorému dominuje dlhá klopená zákruta La Monumental, čaká premiéra počas piatkových tréningov pred nedeľňajšou Veľkou cenou Španielska.

„Je to pravdepodobne najnebezpečnejší okruh v sezóne. Sú tu múry blízko trate a veľmi rýchle zákruty a do niektorých z nich pri nájazde nie je vidieť,“ povedal vo štvrtok novinárom jazdec Mercedesu George Russell.

Motorizmus

George Russell počas prvého tréningu pred Veľkou cenou Španielska.
George Russell počas prvého tréningu pred Veľkou cenou Španielska.
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