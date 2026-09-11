VIDEO: Desivá nehoda v Madride počas tréningu. Monopost formuly 2 po náraze zachvátili plamene

Tréning Formuly 2 na novom okruhu v Madride prerušila nepríjemná nehoda, po ktorej začalo horieť auto thajského jazdca Tasanapola Intchraphuvasaka. Jazdec tímu ART našťastie vyviazol bez zranení.
Intchraphuvasak dostal v 19. zákrute šmyk a zadnou časťou vozidla vo veľkej rýchlosti narazil do bariéry.
Monopost okamžite začal horieť, no dvadsaťročný jazdec sa bez pomoci sám okamžite dostal von a do bezpečia.
Tréning bol približne na pol hodiny prerušený, aby bolo možné odstrániť havarované vozidlo a opraviť bariéru.
VIDEO: Nehoda počas tréningu
Na novom okruhu Madring nejde o prvý incident. Počas augustových testov Formuly 3, ktorých cieľom bolo okrem iného preveriť trať, bezpečnostné postupy a organizáciu, bolo vyvesených 19 červených vlajok a desať rôznych jazdcov skončilo v bariérach.
Formulu 1 na okruhu, ktorý kombinuje mestské úseky s tradičnou traťou a ktorému dominuje dlhá klopená zákruta La Monumental, čaká premiéra počas piatkových tréningov pred nedeľňajšou Veľkou cenou Španielska.
„Je to pravdepodobne najnebezpečnejší okruh v sezóne. Sú tu múry blízko trate a veľmi rýchle zákruty a do niektorých z nich pri nájazde nie je vidieť,“ povedal vo štvrtok novinárom jazdec Mercedesu George Russell.