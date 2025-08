ONLINE: Veľká cena Maďarska, preteky, dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

1.Charles Leclerc (MON) 1:15,3722.Oscar Piastri (AUS) +0,0263.Lando Norris (GBR) +0,0414.George Russell (GBR) +0,0535.Fernando Alonso (ESP) +0,1096.Lance Stroll (CAN) +0,1267.Gabriel Bortoleto (BRA) +0,3538.Max Verstappen (NED) +0,3569.Liam Lawson (NZL) +0,44910.Isack Hadjar (FRA) +0,54311.Oliver Bearman (GBR)12.Lewis Hamilton (GBR)13.Carlos Sainz (ESP)14.Franco Colapinto (ARG)15.Andrea Kimi Antonelli (ITA)16.Júki Cunoda (JPN)17.Pierre Gasly (FRA)18.Esteban Ocon (FRA)19.Nico Hülkenberg (GER)20.Alexander Albon (THA)

Kvalifikace



Sobotní druhý hodinový program byl hrou na kočku a myš s mraky. Ty se točily okolo tratě a všichni očekávali, zda se bude jezdit, nebo koupat. Nakonec z toho bylo jen pár kapek v první zatáčce, takže se jezdilo na plno. A že jsme byli svědky mnoha překvapení...



Už v Q1 se zastavil Júki Cunoda, který se v šampionském Red Bullu stále nemůže pořádně nadechnout. Ještě větším katem ale byla prostřední část. Ta vystavila stopku nejen Lewisovi Hamiltonovi, který jinak neměl špatný víkend, ale i Kimimu Antonellimu. Ten zajel 11. nejrychlejší čas, sám ale věděl, že o něj přijde a FIA mu to bohužel splnila. Mladý Ital tak bude startovat až patnáctý.



Do první desítky naopak pronikly jak obě RB, tak i Astony a zelená armáda na tribunách nestačila koukat. Po prvotních nereprezentativních časech vyjel Lance Stroll s Fernandem Alonsem na druhá kola v momentě, kdy zbylá osmička ještě byla v boxech a prázdnou trať přetavili v P4 u Strolla a dokonce P2 u Alonsa. Španělský matador tak na moment dokonce rozdělil vedoucí McLareny.



Byl to ale Charles Leclerc, kdo dokázal britský tým potupit. Nad okruhem se zničehonic změnil směr větru a na už tak razantně zchladlé vozovce (37°C v Q3 oproti více jak 50°C na začátku Q1) dokázal vyskočit na první místo. Naopak piloti MCL39 svá kola vůbec nezvládli, nijak se nezlepšili a dominance z tréninků tak přišla vniveč. Spokojen není ani Max Verstappen, jehož RB21 nedokázala držet na trati a úřadující šampion tak vystartuje až osmý.