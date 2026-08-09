Česko čakalo na víťaza Moto2 dlhých 16 rokov. Salač opanoval legendárnu trať

Motocyklový jazdec Filip Salač vybojoval vo Veľkej cene Británie v Moto2 premiérové víťazstvo v majstrovstvách sveta cestných motocyklov.
Dvadsaťštyriročný pretekár na okruhu v Silverstone vylepšil svoje dve tohtoročné pódiové umiestnenia v Maďarsku a doma v Brne a postaral sa o prvý český triumf v seriáli po 16 rokoch.
Nadviazal na Karola Abrahama, ktorý slávil víťazstvo v roku 2010 v Moto2 vo Valencii.
Na prvé miesto sa Salač posunul v nájazde do posledného kola a v niekoľkých tesných súbojoch víťazstvo uhájil pred dvojicou Španielov. Druhý finišoval Iván Ortolá, tretí skončil Álex Escrig.
VIDEO: Filip Salač vyhral Veľkú cenu Veľkej Británie v triede Moto2
Vo svetovom šampionáte si Salač pripísal šieste pódiové umiestnenie v kariére a tretie tohtoročné. V Maďarsku na začiatku júna si druhým miestom vyrovnal vtedajšie maximum a následne v Brne pridal tretie miesto.
Druhý bol v Moto2 tiež v Thajsku v roku 2022 a o rok neskôr vo Francúzsku, tretí skončil predvlani v Japonsku.
Jednu striebornú pozíciu vybojoval tiež v najslabšej Moto3, v roku 2021 sa mu to podarilo tiež vo Francúzsku.
"Nemám slov. Bola to dlhá cesta. Čakal som na to 24 rokov. Dnešné preteky boli úžasné, snažil som sa neurobiť chybu. A dokázal som to, stále tomu neviem uveriť, že som vyhral. Toľko rokov som bojoval, tvrdo pracoval a teraz som prvý, som víťaz Grand Prix, prvý český víťaz Grand Prix po mnohých rokoch. A dúfam, že to nie je naposledy," povedal Salač v televíznom rozhovore s medailistami.
Ďakoval aj všetkým za podporu počas celej kariéry. "Toto bolo ako sen. Je to najlepší deň v mojom živote. Ale ideme ďalej. Zostať nohami na zemi a ísť do budúcich pretekov," povedal odhodlane. Pri počúvaní štátnej hymny sa ale na stupňoch víťazov neubránil slzám dojatia.
Po štarte zo šiesteho miesta po kvalifikácii sa Salač najprv krátko prepadol, v siedmom kole sa ale dostal späť na šiestu priečku a na chvoste vedúcej skupiny v pokoji krúžil v pretekoch aj naďalej. Päť kôl pred koncom využil pád súpera a posunul sa na štvrté miesto a vyčkával na svoju príležitosť.
Tri kolá pred koncom sa dostal už na tretiu priečku a v nájazde do posledného prečítal najlepšie chaotickú situáciu na cieľovej rovinke a po chybe lídra Manuela Gonzáleza išiel do čela.
V niekoľkých tesných súbojoch víťazstvo uhájil pred dvojicou Španielov. Druhý doviedol Iván Ortolá, tretí skončil Álex Escrig. V celkovom poradí zostal Salač ôsmy, na čele je ďalej González.