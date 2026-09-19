Český jazdec ovládol kvalifikáciu. Na pole position čakal viac ako tri roky

Filip Salač vyhral v rekorde okruhu kvalifikáciu na Veľkú cenu Rakúska triedy Moto2 a tretíkrát v kariére odštartuje do pretekov majstrovstiev sveta z pole position.
Dvadsaťštyriročný český jazdec na Red Bull Ringu vylepšil svoj vlastný rekord z piatkového tréningu na 1:32,381.
Salač bol v Rakúsku v triede Moto2 najrýchlejším jazdcom v oboch dňoch.
V piatok vyhral jediný oficiálny tréning v čase 1:32,402 a bez problémov sa kvalifikoval priamo do druhej časti dnešnej kvalifikácie, v ktorej svoj rekord ešte vylepšil.
Člen tímu OnlyFans American Racing dnes predčil o 121 tisícin sekundy druhého Manuela Gonzáleza, tretí čas zajazdil s odstupom 146 tisícin ďalší Španiel Álex Escrig.
Kvalifikáciu vyhral Salač po tri a pol roku, naposledy sa mu to podarilo v marci 2023 v úvodnej Veľkej cene sezóny v Portugalsku.
Prvú pole position získal v roku 2021 na Sachsenringu ešte v triede Moto3.