Mal zasiahnuť do dvoch pretekov. Prezident FIA bol zbavený všetkých obvinení

LONDÝN.Prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohammeda Ben Sulayemana zbavili obvinení zo zasahovania do minuloročných pretekov F1 v Saudskej Arábii a Las Vegas. Informovala o tom agentúra DPA.

"Oddelenie FIA pre dodržiavanie predpisov s podporou externých poradcov vykonalo dôkladné vyšetrovanie v súvislosti s obvineniami z možného zasahovania do športových rozhodnutí počas podujatí F1 v roku 2023.

Po preskúmaní výsledkov vyšetrovaní etická komisia jednomyseľne rozhodla, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali obvinenia zo zasahovania akéhokoľvek druhu, do ktorého by bol zapojený prezident FIA Mohammed Ben Sulayem," citovala z vyhlásenia Etickej komisie FIA agentúra DPA.