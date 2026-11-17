Španielsky jazdec F1 Fernando Alonso sa po siedmich rokoch vráti na Rely Dakar. V tíme Aston Martin sa stretne s deväťnásobným majstrom sveta v rely Sebastienom Loebom a úradujúcim víťazom Lucasom Moraesom.
Pre 45-ročného Alonsa bude štart na 49. ročníku Rely Dakar nová výzva, ktorá však nič nezmení na jeho plánoch pokračovať v F1.
„Formula 1 zostáva mojou prioritou. Som však pretekár a práve takéto výzvy sú dôvod, prečo milujem súťaženie.
Teším sa na to, čo sa nám podarí dosiahnuť. Chcel som túto výzvu prijať naplno a v tom istom roku absolvovať Formulu 1 aj Rely Dakar,“ uviedol Alonso.
Rely Dakar sa uskutoční v Portugalsku a Maroku v termíne od 9. do 23. januára 2027. Testovanie monopostov F1 pred novou sezónou je na programe od 24. februára.