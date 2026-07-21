Majster sveta Quartararo sa lúči s Yamahou. Pretekár zamieri do nového tímu

Fabio Quartararo.
Fabio Quartararo. (Autor: SITA/AP)
TASR|21. júl 2026 o 12:51
ShareTweet0

Francúzsky pretekár po zisku titulu v roku 2021 nenašiel cestu späť na vrchol.

Francúzsky motocyklový pretekár Fabio Quartararo sa dohodol na dvojročnej zmluve s Hondou.

Majster sveta v kategórii MotoGP z roku 2021 po aktuálnej sezóne ukončí svoje osemročné pôsobenie v Yamahe a v ďalšom japonskom tíme bude chcieť znovu naštartovať svoju kariéru.

Dvadsaťsedemročný rodák z Nice obsadil po získaní titulu v ďalšej sezóne 2. miesto, no odvtedy je jeho maximom v celkovom poradí deviata priečka.

Od svojho debutu v seriáli v roku 2019 nazbieral 11 triumfov, 32 pódiových umiestnení a 21-krát štartoval preteky z pole position. V priebežnom poradí aktuálneho ročníka mu po jedenástich podujatiach patrí 14. miesto. Informovala o tom agentúra AFP.

Motorizmus

Fabio Quartararo.
Fabio Quartararo.
Majster sveta Quartararo sa lúči s Yamahou. Pretekár zamieri do nového tímu
dnes 12:51
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»Majster sveta Quartararo sa lúči s Yamahou. Pretekár zamieri do nového tímu