Majster sveta Quartararo sa lúči s Yamahou. Pretekár zamieri do nového tímu

Francúzsky motocyklový pretekár Fabio Quartararo sa dohodol na dvojročnej zmluve s Hondou.
Majster sveta v kategórii MotoGP z roku 2021 po aktuálnej sezóne ukončí svoje osemročné pôsobenie v Yamahe a v ďalšom japonskom tíme bude chcieť znovu naštartovať svoju kariéru.
Dvadsaťsedemročný rodák z Nice obsadil po získaní titulu v ďalšej sezóne 2. miesto, no odvtedy je jeho maximom v celkovom poradí deviata priečka.
Od svojho debutu v seriáli v roku 2019 nazbieral 11 triumfov, 32 pódiových umiestnení a 21-krát štartoval preteky z pole position. V priebežnom poradí aktuálneho ročníka mu po jedenástich podujatiach patrí 14. miesto. Informovala o tom agentúra AFP.