Aston Martin má nového spolumajiteľa. Podiel v tíme kúpil bývalý veľvyslanec

Americký podnikateľ a bývalý veľvyslanec USA vo Veľkej Británii Woody Johnson kúpil menšinový podiel v tíme F1 Aston Martin.
Britská stajňa nezverejnila finančné podmienky, avšak uviedla, že 79-ročný Johnson sa bude sústrediť na komerčný rast najmä v USA.
Johnson vlastní bejzbalový klub New York Jets a podiel má aj v anglickom futbalovom klube Crystal Palace.
V Aston Martine sa stane podpredsedom predstavenstva, nebude však vykonávať žiadne úlohy súvisiace s každodenným riadením tímu.
Výkonný predseda a majoritný akcionár spoločnosti Aston Martin Lawrence Stroll bude naďalej riadiť a kontrolovať spoločnosť.
„Jeho hlboké uznanie našej značky v kombinácii s jeho oddanosťou inováciám a komerčným príležitostiam z neho robí ideálneho partnera, keď hľadíme do budúcnosti,“ povedal Stroll na adresu Johnsona.
Johnson pôsobil ako veľvyslanec USA vo Veľkej Británii počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa. Podľa vlastných slov si vytvoril hlboké uznanie pre bohatú históriu spoločnosti Aston Martin.
„Zdieľame tiež odhodlanie rozširovať fanúšikovskú základňu v USA a priblížiť ešte väčšiemu počtu fanúšikov vzrušenie z F1,“ citovala Johnsona agentúra AP.