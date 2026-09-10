Nová trať v Madride má preveriť jazdcov. Hamilton varuje: Predbiehanie bude veľmi náročné

Formulu 1 čaká cez víkend ďalšia tohtoročná premiéra. Veľká cena Španielska sa po prvý raz uskutoční na novom madridskom okruhu Madring, ktorý kombinuje mestské úseky s tradičnou traťou a jeho dominantou je dlhá klopená zákruta La Monumental.
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Do Španielska príde v pozícii lídra šampionátu Kimi Antonelli. Jazdec Mercedesu má v priebežnom poradí náskok 66 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom a do Španielska dorazí po strhujúcom vystúpení v Monze.
Antonelli pred týždňom vyhral Veľkú cenu Talianska ako prvý domáci jazdec od roku 1966. Svoje siedme víťazstvo v sezóne navyše vybojoval po štarte z 19. pozície a predviedol druhý najväčší víťazný comeback v histórii šampionátu.
Wolff: Očakávame veľmi tvrdý boj
Na Madringu sa však bude musieť vyrovnať s neznámou traťou. „Charakterom ide o okruh podobný tým v Budapešti alebo Zandvoorte. Takže očakávame veľmi tvrdý boj,“ povedal šéf tímu Mercedes Toto Wolff.
Skúsenosť s okruhom majú obaja jazdci Ferrari, ktorí na ňom ešte počas výstavby jazdili s monopostom pri nakrúcaní propagačných materiálov.
Že by to však pre nich teraz predstavovalo výhodu, Lewis Hamilton aj Charles Leclerc odmietli.
Predbiehanie bude náročné, uviedol Hamilton
„Išlo len o niekoľko kôl, navyše bola trať strašne zaprášená a prakticky bez gripu,“ uviedol sedemnásobný majster sveta Hamilton.
„V podstate tam nie sú žiadne rovinky, takže predbiehanie bude veľmi náročné,“ dodal.
Trať si v minulosti vyskúšal aj Carlos Sainz. Jazdec Williamsu však jazdil vo Forde Mustang. „Myslím si, že všetci očakávame safety cary, červené vlajky a žlté vlajky v kvalifikácii,“ uviedol.
Narážal tým na dvojdňové augustové testy Formuly 3, ktoré mali okrem iného preveriť trať, bezpečnostné postupy a organizáciu.
Na Madringu bolo vtedy vyvesených 19 červených vlajok a desať rôznych jazdcov skončilo vo zvodidlách.
Program Veľkej ceny Španielska odštartujú piatkové tréningy. Sobotňajšia kvalifikácia sa začne o 16:00.
Nedeľné preteky, ktoré budú poslednou európskou Grand Prix v prebiehajúcej sezóne, sú na programe od 15:00.