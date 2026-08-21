Návrat do formuly vyšiel najlepšie Antonellimu. Domáci Verstappen zaostal

V jedinom tréningu na Veľkú cenu Holandska vozidiel formuly 1 bol najrýchlejší líder majstrovstiev sveta Talian Andrea Kimi Antonelli.
Dvadsaťdeväťročný pilot Mercedesu predčil na trati v Zandvoorte o 121-tisícin sekundy úradujúceho svetového šampióna Landa Norrisa z McLarena.
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Tretí bol Antonelliho tímový kolega George Russell. Dnešný program pokračuje od 16.30 h kvalifikáciou na sobotňajší šprint.
Antonelli usiluje v Zandvoortu, kde sa preteky F1 pôjdu tento rok naposledy, o siedme víťazstvo v sezóne.
V Holandsku môže navýšiť náskok na čele šampionátu, zatiaľ vedie o 50 bodov pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari.
Ten zajazdil v tréningu štvrtý čas, hneď za ním bol ďalší jazdec talianskej stajne Charles Leclerc.
Lúčenie s domácou traťou prežíva v Zandvoorte štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu.
Dvadsaťosemročný Holanďan zajazdil v tréningu až jedenásty čas, na Antonelliho stratil 1,376 sekundy.
Jeho súčasný tímový kolega Liam Lawson, ktorý pre tento závod nahradil v kokpite Red Bullu zraneného Isacka Hadjara, bol štrnásty.