    Návrat do formuly vyšiel najlepšie Antonellimu. Domáci Verstappen zaostal

    Andrea Kimi Antonelli.
    Andrea Kimi Antonelli. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|21. aug 2026 o 14:12
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    Tretí bol Antonelliho tímový kolega George Russell.

    V jedinom tréningu na Veľkú cenu Holandska vozidiel formuly 1 bol najrýchlejší líder majstrovstiev sveta Talian Andrea Kimi Antonelli.

    Dvadsaťdeväťročný pilot Mercedesu predčil na trati v Zandvoorte o 121-tisícin sekundy úradujúceho svetového šampióna Landa Norrisa z McLarena.

    Tretí bol Antonelliho tímový kolega George Russell. Dnešný program pokračuje od 16.30 h kvalifikáciou na sobotňajší šprint.

    Antonelli usiluje v Zandvoortu, kde sa preteky F1 pôjdu tento rok naposledy, o siedme víťazstvo v sezóne.

    V Holandsku môže navýšiť náskok na čele šampionátu, zatiaľ vedie o 50 bodov pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari.

    Ten zajazdil v tréningu štvrtý čas, hneď za ním bol ďalší jazdec talianskej stajne Charles Leclerc.

    Lúčenie s domácou traťou prežíva v Zandvoorte štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu.

    Dvadsaťosemročný Holanďan zajazdil v tréningu až jedenásty čas, na Antonelliho stratil 1,376 sekundy.

    Jeho súčasný tímový kolega Liam Lawson, ktorý pre tento závod nahradil v kokpite Red Bullu zraneného Isacka Hadjara, bol štrnásty.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Andrea Kimi Antonelli.
    Andrea Kimi Antonelli.
    Návrat do formuly vyšiel najlepšie Antonellimu. Domáci Verstappen zaostal
    dnes 14:12
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