    Obrovské prekvapenie v Monze. Alpine vzalo pole position Russellovi a Francúz oslavuje

    Francúzsky pretekár F1 Pierre Gasly zo stajne Alpine sa teší po víťazstve v kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Talianska na okruhu v Monze.
    Francúzsky pretekár F1 Pierre Gasly zo stajne Alpine sa teší po víťazstve v kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Talianska na okruhu v Monze. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|5. sep 2026 o 17:05
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    Dosiahol premiérové víťazstvo v kvalifikácii.

    Veľká cena Talianska F1

    Výsledky - kvalifikácia:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:21,786 min

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 0,060 s

    3.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 0,180 s

    4.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 0,218 s

    5.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 0,225 s

    6.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 0,284 s

    7.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    + 0,307 s

    8.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    + 0,434 s

    9.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 0,470 s

    10.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 0,500 s

    Francúzsky pretekár Pierre Gasly odštartuje z pole position na Veľkej cene Talianska formuly 1.

    Jazdec tímu Alpine v sobotnej kvalifikácii na okruhu v Monze šokujúco zajazdil najlepší čas 1:21,786 min. a o 6 stotín sekundy zdolal Brita Georgea Russella z Mercedesu. Tretí bol so stratou 0,180 s austrálsky pilot McLarenu Oscar Piastri.

    V „chráme rýchlosti“ na dlhých rovinkách bol kľúčový faktor slipstreamu, teda využitia záveterného efektu jazdy za iným monopostom.

    Tímoví kolegovia sa v tomto smere snažili spolupracovať a zdalo sa, že kvalifikáciu ovládne favorizovaný Russell.

    V samom závere však zajazdil ešte lepší čas Gasly, ktorý sa radoval zo zisku pole position prvýkrát v kariére.

    Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli obsadil v kvalifikácii na domácej trati 7. priečku, no aj tak odštartuje do Veľkej ceny zo samého chvosta.

    Odpyká si totiž trest prepadu o 30 miest na štartovom poli za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Francúzsky pretekár F1 Pierre Gasly zo stajne Alpine sa teší po víťazstve v kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Talianska na okruhu v Monze.
    Francúzsky pretekár F1 Pierre Gasly zo stajne Alpine sa teší po víťazstve v kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Talianska na okruhu v Monze.
    Obrovské prekvapenie v Monze. Alpine vzalo pole position Russellovi a Francúz oslavuje
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