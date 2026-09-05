Obrovské prekvapenie v Monze. Alpine vzalo pole position Russellovi a Francúz oslavuje

Veľká cena Talianska F1
Výsledky - kvalifikácia:
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Pierre Gasly
Alpine
1:21,786 min
2.
George Russell
Mercedes
+ 0,060 s
3.
Oscar Piastri
McLaren
+ 0,180 s
4.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 0,218 s
5.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 0,225 s
6.
Max Verstappen
Red Bull
+ 0,284 s
7.
Kimi Antonelli
Mercedes
+ 0,307 s
8.
Franco Colapinto
Alpine
+ 0,434 s
9.
Lando Norris
McLaren
+ 0,470 s
10.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 0,500 s
Francúzsky pretekár Pierre Gasly odštartuje z pole position na Veľkej cene Talianska formuly 1.
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Jazdec tímu Alpine v sobotnej kvalifikácii na okruhu v Monze šokujúco zajazdil najlepší čas 1:21,786 min. a o 6 stotín sekundy zdolal Brita Georgea Russella z Mercedesu. Tretí bol so stratou 0,180 s austrálsky pilot McLarenu Oscar Piastri.
V „chráme rýchlosti“ na dlhých rovinkách bol kľúčový faktor slipstreamu, teda využitia záveterného efektu jazdy za iným monopostom.
Tímoví kolegovia sa v tomto smere snažili spolupracovať a zdalo sa, že kvalifikáciu ovládne favorizovaný Russell.
V samom závere však zajazdil ešte lepší čas Gasly, ktorý sa radoval zo zisku pole position prvýkrát v kariére.
Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli obsadil v kvalifikácii na domácej trati 7. priečku, no aj tak odštartuje do Veľkej ceny zo samého chvosta.
Odpyká si totiž trest prepadu o 30 miest na štartovom poli za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky.