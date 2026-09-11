    Nový madridský okruh odštartoval súbojom Mercedesov. Ukázala sa aj dvojica z Ferrari

    George Russell počas prvého tréningu pred Veľkou cenou Španielska.
    George Russell počas prvého tréningu pred Veľkou cenou Španielska. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|11. sep 2026 o 15:17
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    Russell zdolal Antonelliho s náskokom troch desatín sekundy.

    Úvodný tréning pred Veľkou cenou Španielska na novom okruhu Madring vyhral George Russell.

    Na druhom mieste skončil jeho tímový kolega z Mercedesu a líder šampionátu Formuly 1 Kimi Antonelli.

    Russell, ktorý na druhom mieste priebežného poradia stráca 66 bodov, zdolal Antonelliho s náskokom troch desatín sekundy.

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    Na tretej a štvrtej priečke sa umiestnili jazdci Ferrari Charles Leclerc a sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton.

    VIDEO: Desivá nehoda v Madride počas tréningu. Monopost formuly 2 po náraze zachvátili plamene
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    VIDEO: Desivá nehoda v Madride počas tréningu. Monopost formuly 2 po náraze zachvátili plamene

    Zatiaľ čo piatkový tréning Formuly 2 na novej trati, ktorá je kombináciou mestských úsekov s tradičným okruhom, prerušila nehoda sprevádzaná požiarom, úvodný tréning kráľovskej triedy sa zaobišiel bez incidentov a prerušení.

    Druhý tréning je na programe v piatok od 17:00 h.

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    Formula 1

    George Russell počas prvého tréningu pred Veľkou cenou Španielska.
    George Russell počas prvého tréningu pred Veľkou cenou Španielska.
    Nový madridský okruh odštartoval súbojom Mercedesov. Ukázala sa aj dvojica z Ferrari
    dnes 15:17
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    Domov»Formula 1»Nový madridský okruh odštartoval súbojom Mercedesov. Ukázala sa aj dvojica z Ferrari