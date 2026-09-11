Nový madridský okruh odštartoval súbojom Mercedesov. Ukázala sa aj dvojica z Ferrari

Úvodný tréning pred Veľkou cenou Španielska na novom okruhu Madring vyhral George Russell.
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Na druhom mieste skončil jeho tímový kolega z Mercedesu a líder šampionátu Formuly 1 Kimi Antonelli.
Russell, ktorý na druhom mieste priebežného poradia stráca 66 bodov, zdolal Antonelliho s náskokom troch desatín sekundy.
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Na tretej a štvrtej priečke sa umiestnili jazdci Ferrari Charles Leclerc a sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton.
Zatiaľ čo piatkový tréning Formuly 2 na novej trati, ktorá je kombináciou mestských úsekov s tradičným okruhom, prerušila nehoda sprevádzaná požiarom, úvodný tréning kráľovskej triedy sa zaobišiel bez incidentov a prerušení.
Druhý tréning je na programe v piatok od 17:00 h.