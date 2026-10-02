Po deviatich rokoch návrat do Sepangu. Prvý tréning patril Red Bullu, kraľoval Verstappen

Holandský jazdec Max Verstappen z tímu Red Bull zajazdil najrýchlejší čas v úvodnom tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu Formuly 1 v Malajzii.
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Štvornásobný majster sveta bol na okruhu v Sepangu o 383 tisícin sekundy rýchlejší ako Brit George Russell z Mercedesu. Tretí skončil Verstappenov tímový kolega, Francúz Isack Hadjar.
Preteky v Malajzii sú náhradou za zrušenú Veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa v apríli neuskutočnila, rovnako ako preteky v Saudskej Arábii, a to pre napätú situáciu na Blízkom východe po vypuknutí vojnového konfliktu medzi USA a Izraelom na jednej strane a Iránom na strane druhej.
Preteky sa konajú pod názvom „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.
Verstappen, ktorý v stredu oslávil 29. narodeniny, môže v Sepangu nadviazať na triumf z roku 2017, keď sa tu preteky F1 konali naposledy.
Potom okruh z kalendára vypadol pre pokles návštevnosti a príjmov. Holanďan zajazdil v prvom tréningu najrýchlejší čas 1:37,520.
Hneď za ním skončil Russell, ktorý sa počas víkendu pokúsi znížiť stratu v priebežnom poradí šampionátu na vedúceho tímového kolegu, Taliana Andreu Kimiho Antonelliho.
Z druhej priečky na neho stráca 66 bodov. Russell môže triumfovať druhýkrát za sebou. Minulý týždeň vyhral Veľkú cenu Azerbajdžanu pred Verstappenom.
Druhý tréning v Sepangu sa začal o 10:00 SELČ.