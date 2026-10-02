    Po deviatich rokoch návrat do Sepangu. Prvý tréning patril Red Bullu, kraľoval Verstappen

    Max Verstappen počas prvého tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu.
    Max Verstappen počas prvého tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|2. okt 2026 o 10:08
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    Bol o 383 tisícin sekundy rýchlejší ako Brit George Russell z Mercedesu.

    Holandský jazdec Max Verstappen z tímu Red Bull zajazdil najrýchlejší čas v úvodnom tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu Formuly 1 v Malajzii.

    Štvornásobný majster sveta bol na okruhu v Sepangu o 383 tisícin sekundy rýchlejší ako Brit George Russell z Mercedesu. Tretí skončil Verstappenov tímový kolega, Francúz Isack Hadjar.

    Preteky v Malajzii sú náhradou za zrušenú Veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa v apríli neuskutočnila, rovnako ako preteky v Saudskej Arábii, a to pre napätú situáciu na Blízkom východe po vypuknutí vojnového konfliktu medzi USA a Izraelom na jednej strane a Iránom na strane druhej.

    Preteky sa konajú pod názvom „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.

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    Verstappen, ktorý v stredu oslávil 29. narodeniny, môže v Sepangu nadviazať na triumf z roku 2017, keď sa tu preteky F1 konali naposledy.

    Potom okruh z kalendára vypadol pre pokles návštevnosti a príjmov. Holanďan zajazdil v prvom tréningu najrýchlejší čas 1:37,520.

    Hneď za ním skončil Russell, ktorý sa počas víkendu pokúsi znížiť stratu v priebežnom poradí šampionátu na vedúceho tímového kolegu, Taliana Andreu Kimiho Antonelliho.

    Z druhej priečky na neho stráca 66 bodov. Russell môže triumfovať druhýkrát za sebou. Minulý týždeň vyhral Veľkú cenu Azerbajdžanu pred Verstappenom.

    Druhý tréning v Sepangu sa začal o 10:00 SELČ.

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    Max Verstappen počas prvého tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu.
    Max Verstappen počas prvého tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu.
    Po deviatich rokoch návrat do Sepangu. Prvý tréning patril Red Bullu, kraľoval Verstappen
    dnes 10:08
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