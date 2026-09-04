    Ferrari vládlo v prvom a Mercedes v druhom tréningu. Antonelli odštartuje posledný

    George Russell počas tréningu na Veľkú cenu Talianska.
    George Russell počas tréningu na Veľkú cenu Talianska. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|4. sep 2026 o 18:42
    ShareTweet0

    Druhý muž priebežného poradia šampionátu zdolal Leclerca.

    Britský pilot Mercedesu George Russell vyhral tréning na Veľkú cenu Talianska Formuly 1 v Monze.

    Najrýchlejší čas zajazdil v druhom tréningu a prekazil tak radosť fanúšikov domáceho Ferrari, ktoré dominovalo dopoludňajším jazdám.

    Druhý muž priebežného poradia šampionátu zdolal Charlesa Leclerca, ktorý vyhral prvý tréning pred tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom. Russell bol rýchlejší o 12 stotín sekundy.

    VIDEO: Leclerc počas tréningu

    Kimi Antonelli, ktorý do domácej Grand Prix nastúpi ako líder seriálu, podčiarkol popoludňajší úspech Mercedesu tretím miestom.

    Úradujúci majster sveta Lando Norris, ktorý má na konte víťazstvá v predchádzajúcich pretekoch v Maďarsku a Holandsku, skončil štvrtý. Hamilton sa musel uspokojiť s piatym miestom.

    V celkovom poradí šampionátu vedie Antonelli pred tímovým kolegom Russellom a Hamiltonom o 59 bodov.

    Jeho náskok sa však môže výrazne zmenšiť. Bez ohľadu na výsledok sobotňajšej kvalifikácie totiž bude musieť dvadsaťročný Talian štartovať z poslednej pozície na štartovom rošte pre nedovolenú výmenu motora.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    George Russell počas tréningu na Veľkú cenu Talianska.
    George Russell počas tréningu na Veľkú cenu Talianska.
    Ferrari vládlo v prvom a Mercedes v druhom tréningu. Antonelli odštartuje posledný
    dnes 18:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Ferrari vládlo v prvom a Mercedes v druhom tréningu. Antonelli odštartuje posledný