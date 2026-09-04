Ferrari vládlo v prvom a Mercedes v druhom tréningu. Antonelli odštartuje posledný

Britský pilot Mercedesu George Russell vyhral tréning na Veľkú cenu Talianska Formuly 1 v Monze.
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Najrýchlejší čas zajazdil v druhom tréningu a prekazil tak radosť fanúšikov domáceho Ferrari, ktoré dominovalo dopoludňajším jazdám.
Druhý muž priebežného poradia šampionátu zdolal Charlesa Leclerca, ktorý vyhral prvý tréning pred tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom. Russell bol rýchlejší o 12 stotín sekundy.
VIDEO: Leclerc počas tréningu
Kimi Antonelli, ktorý do domácej Grand Prix nastúpi ako líder seriálu, podčiarkol popoludňajší úspech Mercedesu tretím miestom.
Úradujúci majster sveta Lando Norris, ktorý má na konte víťazstvá v predchádzajúcich pretekoch v Maďarsku a Holandsku, skončil štvrtý. Hamilton sa musel uspokojiť s piatym miestom.
V celkovom poradí šampionátu vedie Antonelli pred tímovým kolegom Russellom a Hamiltonom o 59 bodov.
Jeho náskok sa však môže výrazne zmenšiť. Bez ohľadu na výsledok sobotňajšej kvalifikácie totiž bude musieť dvadsaťročný Talian štartovať z poslednej pozície na štartovom rošte pre nedovolenú výmenu motora.