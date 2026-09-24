    Antonelli mal problémy, tréning nedokončil. Najrýchlejší čas zajazdil Russell

    George Russell
    George Russell (Autor: TASR/AP)
    ČTK|24. sep 2026 o 12:38
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    Brit dominoval s náskokom štyroch desatín.

    V prvom tréningu na Veľkú cenu Azerbajdžanu formuly 1 bol najrýchlejší britský pilot George Russell z Mercedesu.

    Druhý jazdec priebežného poradia majstrovstiev sveta predčil na mestskej trati o štyri desatiny sekundy Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu. Tretí bol Monačan Charles Leclerc z Ferrari.

    Líder šampionátu Talian Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu mal piaty čas, tréning ale z technických dôvodov nedokončil.

    Dvadsaťosemročný Russell môže znížiť manko 81 bodov na Antonelliho. V Azerbajdžane sa usiluje o tretie víťazstvo v sezóne a prvé od júnovej Veľkej ceny Rakúska. Vlani bol v Baku druhý.

    Popri Antonellim nedokončil tréning ani Isack Hadjar z Red Bullu. Francúzsky jazdec, ktorý sa vrátil po troch vynechaných pretekoch kvôli zraneniu zápästia, sa sťažoval na ťažkosti s motorom a odišiel len osem kôl.

    Program Veľké ceny Baku je posunutý o deň skôr, ako býva bežné, kvôli azerbajdžanskému sviatku Deň pamiatky.

    Ten pripadá na nedeľu a pripomína šesť rokov starú vojenskú ofenzívu v Karabachu. Preteky sa pôjdu už v sobotu.

    Druhý tréning je na programe dnes od 14:00 h SELČ.

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