Antonelli mal problémy, tréning nedokončil. Najrýchlejší čas zajazdil Russell

V prvom tréningu na Veľkú cenu Azerbajdžanu formuly 1 bol najrýchlejší britský pilot George Russell z Mercedesu.
Druhý jazdec priebežného poradia majstrovstiev sveta predčil na mestskej trati o štyri desatiny sekundy Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu. Tretí bol Monačan Charles Leclerc z Ferrari.
Líder šampionátu Talian Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu mal piaty čas, tréning ale z technických dôvodov nedokončil.
Dvadsaťosemročný Russell môže znížiť manko 81 bodov na Antonelliho. V Azerbajdžane sa usiluje o tretie víťazstvo v sezóne a prvé od júnovej Veľkej ceny Rakúska. Vlani bol v Baku druhý.
Popri Antonellim nedokončil tréning ani Isack Hadjar z Red Bullu. Francúzsky jazdec, ktorý sa vrátil po troch vynechaných pretekoch kvôli zraneniu zápästia, sa sťažoval na ťažkosti s motorom a odišiel len osem kôl.
Program Veľké ceny Baku je posunutý o deň skôr, ako býva bežné, kvôli azerbajdžanskému sviatku Deň pamiatky.
Ten pripadá na nedeľu a pripomína šesť rokov starú vojenskú ofenzívu v Karabachu. Preteky sa pôjdu už v sobotu.
Druhý tréning je na programe dnes od 14:00 h SELČ.