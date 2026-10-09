Verstappen prekazil radosť Mercedesu. Antonelli zaostal za očakávaniami a ako Ferrari?

Formula 1 - Veľká cena Singapuru
Výsledky - kvalifikácia šprintu:
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Max Verstappen
Red Bull
1:31,156 min
2.
George Russell
Mercedes
+ 0,120 s
3.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 0,243 s
4.
Oscar Piastri
McLaren
+ 0,298 s
5.
Lando Norris
McLaren
+ 0,431 s
6.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 0,546 s
7.
Kimi Antonelli
Mercedes
+ 0,693 s
Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull bol najrýchlejší v piatkovej kvalifikácii šprintu na VC Singapuru.
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Na mestskom okruhu dosiahol pod umelým osvetlením o 0,120 sekundy lepší čas ako Brit George Russell na Mercedese, najlepšiu trojku doplnil Charles Leclerc z Monaka na monoposte Ferrari s mankom 0,243 sekundy.
Líder celkového poradia, Russellov tímový kolega Kimi Antonelli bol siedmy. Mladý Talian zaostal za štvornásobným majstrom sveta Verstappenom o 0,693 sekundy.
Holanďan si pripísal jedenástu šprintovú pole position v kariére.
Posledný šprint sezóny je na programe v sobotu o 11.00 SELČ, o štyri hodiny neskôr nasleduje kvalifikácia na hlavné preteky. Tie sa začnú v nedeľu o 14.00 SELČ.