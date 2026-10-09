    Verstappen prekazil radosť Mercedesu. Antonelli zaostal za očakávaniami a ako Ferrari?

    Max Verstappen.
    Max Verstappen. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|9. okt 2026 o 15:44
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    Druhý bol Russell.

    Formula 1 - Veľká cena Singapuru

    Výsledky - kvalifikácia šprintu:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:31,156 min

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 0,120 s

    3.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 0,243 s

    4.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 0,298 s

    5.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 0,431 s

    6.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 0,546 s

    7.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    + 0,693 s

    Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull bol najrýchlejší v piatkovej kvalifikácii šprintu na VC Singapuru.

    Na mestskom okruhu dosiahol pod umelým osvetlením o 0,120 sekundy lepší čas ako Brit George Russell na Mercedese, najlepšiu trojku doplnil Charles Leclerc z Monaka na monoposte Ferrari s mankom 0,243 sekundy. 

    Líder celkového poradia, Russellov tímový kolega Kimi Antonelli bol siedmy. Mladý Talian zaostal za štvornásobným majstrom sveta Verstappenom o 0,693 sekundy.

    Holanďan si pripísal jedenástu šprintovú pole position v kariére.

    Posledný šprint sezóny je na programe v sobotu o 11.00 SELČ, o štyri hodiny neskôr nasleduje kvalifikácia na hlavné preteky. Tie sa začnú v nedeľu o 14.00 SELČ. 

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    Max Verstappen.
    Max Verstappen.
    Verstappen prekazil radosť Mercedesu. Antonelli zaostal za očakávaniami a ako Ferrari?
    dnes 15:44
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