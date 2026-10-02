    VIDEO: Tesný súboj v druhom tréningu vyšiel pre Ferrari. Mercedes prekvapil umiestnením

    Charles Leclerc na Ferrari počas druhého tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu.
    Charles Leclerc na Ferrari počas druhého tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|2. okt 2026 o 12:43
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    Program v Sepangu pokračuje v sobotu tretím tréningom.

    Úvodné tréningy pred Veľkou cenou Bahrajnu Formuly 1, ktorá sa tento víkend uskutoční v Malajzii, ovládli Max Verstappen z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari.

    Štvornásobný majster sveta Verstappen bol najrýchlejší v prvom tréningu, Leclerc dominoval v druhom.

    Verstappen zajazdil na okruhu v Sepangu čas 1:37,520 a Georgea Russella z Mercedesu zdolal o 383 tisícin sekundy.

    V druhom tréningu sa najviac darilo Leclercovi, ktorý dosiahol čas 1:37,528. Druhý najlepší čas zaznamenal Verstappenov tímový kolega Isack Hadjar, na ktorého mal monacký pilot náskok 99 tisícin sekundy.

    VIDEO: Zábery z tréningu

    Preteky v Malajzii sa konajú ako náhrada za zrušenú Veľkú cenu Bahrajnu. Tá sa v apríli neuskutočnila, rovnako ako Veľká cena Saudskej Arábie, pre napätú situáciu na Blízkom východe po vypuknutí vojnového konfliktu medzi USA a Izraelom a Iránom.

    Podujatie sa koná pod oficiálnym názvom Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia.

    Verstappen, ktorý v stredu oslávil 29. narodeniny, môže v Sepangu nadviazať na svoje víťazstvo z roku 2017.

    Práve v tomto roku sa tu Veľká cena F1 konala naposledy. Neskôr okruh z kalendára vypadol pre klesajúcu návštevnosť a príjmy.

    Russell obsadil v prvom tréningu druhé miesto a počas víkendu sa pokúsi zmazať časť svojej straty v priebežnom poradí šampionátu na tímového kolegu Andreu Kimiho Antonelliho. Brit z druhého miesta zaostáva o 66 bodov.

    Po triumfe na Veľkej cene Azerbajdžanu z minulého týždňa môže Russell vyhrať druhé preteky za sebou. V Baku skončil druhý Verstappen.

    V druhom tréningu sa jazdci Mercedesu do najlepšej šestice nezmestili. Russell obsadil siedme miesto, Antonelli skončil ôsmy.

    Program v Sepangu pokračuje v sobotu tretím tréningom. Po ňom príde na rad kvalifikácia, ktorá sa začne o 10:00 SELČ. Hlavné preteky odštartujú v nedeľu o hodinu skôr.

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    Charles Leclerc na Ferrari počas druhého tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu.
    Charles Leclerc na Ferrari počas druhého tréningu na Veľkú cenu Bahrajnu.
    VIDEO: Tesný súboj v druhom tréningu vyšiel pre Ferrari. Mercedes prekvapil umiestnením
    dnes 12:43
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