VIDEO: Tesný súboj v druhom tréningu vyšiel pre Ferrari. Mercedes prekvapil umiestnením

Úvodné tréningy pred Veľkou cenou Bahrajnu Formuly 1, ktorá sa tento víkend uskutoční v Malajzii, ovládli Max Verstappen z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari.
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Štvornásobný majster sveta Verstappen bol najrýchlejší v prvom tréningu, Leclerc dominoval v druhom.
Verstappen zajazdil na okruhu v Sepangu čas 1:37,520 a Georgea Russella z Mercedesu zdolal o 383 tisícin sekundy.
V druhom tréningu sa najviac darilo Leclercovi, ktorý dosiahol čas 1:37,528. Druhý najlepší čas zaznamenal Verstappenov tímový kolega Isack Hadjar, na ktorého mal monacký pilot náskok 99 tisícin sekundy.
VIDEO: Zábery z tréningu
Preteky v Malajzii sa konajú ako náhrada za zrušenú Veľkú cenu Bahrajnu. Tá sa v apríli neuskutočnila, rovnako ako Veľká cena Saudskej Arábie, pre napätú situáciu na Blízkom východe po vypuknutí vojnového konfliktu medzi USA a Izraelom a Iránom.
Podujatie sa koná pod oficiálnym názvom Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia.
Verstappen, ktorý v stredu oslávil 29. narodeniny, môže v Sepangu nadviazať na svoje víťazstvo z roku 2017.
Práve v tomto roku sa tu Veľká cena F1 konala naposledy. Neskôr okruh z kalendára vypadol pre klesajúcu návštevnosť a príjmy.
Russell obsadil v prvom tréningu druhé miesto a počas víkendu sa pokúsi zmazať časť svojej straty v priebežnom poradí šampionátu na tímového kolegu Andreu Kimiho Antonelliho. Brit z druhého miesta zaostáva o 66 bodov.
Po triumfe na Veľkej cene Azerbajdžanu z minulého týždňa môže Russell vyhrať druhé preteky za sebou. V Baku skončil druhý Verstappen.
V druhom tréningu sa jazdci Mercedesu do najlepšej šestice nezmestili. Russell obsadil siedme miesto, Antonelli skončil ôsmy.
Program v Sepangu pokračuje v sobotu tretím tréningom. Po ňom príde na rad kvalifikácia, ktorá sa začne o 10:00 SELČ. Hlavné preteky odštartujú v nedeľu o hodinu skôr.