    VIDEO: Líder šampionátu zažil turbulentný deň. V Baku zatiaľ vládne jeho britský spolujazdec

    George Russell počas tréningu na VC Azerbajdžanu.
    George Russell počas tréningu na VC Azerbajdžanu. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|24. sep 2026 o 16:35
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    Okrem Antonelliho nedokončil prvý tréning ani Isack Hadjar z Red Bullu.

    V oboch štvrtkových tréningoch na Veľkú cenu Azerbajdžanu vo Formule 1 bol najrýchlejší britský pilot George Russell z Mercedesu.

    Druhý jazdec priebežného poradia majstrovstiev sveta dopoludnia na mestskej trati v Baku predstihol Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu o štyri desatiny sekundy.

    V popoludňajších jazdách zdolal svojho tímového kolegu a lídra šampionátu Andreu Kimiho Antonelliho o 552 tisícin sekundy.

    Dvadsaťosemročný Russell má pred pretekmi v Baku na Antonelliho stratu 81 bodov a pokúsi sa oživiť nádej na svoj premiérový majstrovský titul.

    V Azerbajdžane bojuje o tretie víťazstvo v sezóne a prvé od júnovej Veľkej ceny Rakúska. Vlani skončil v Baku na druhom mieste.

    VIDEO: Antonelli počas prvého tréningu

    O osem rokov mladší Antonelli nedokončil úvodný tréning pre technické problémy, aj tak však zaznamenal piaty najrýchlejší čas.

    Popoludní už rodák z Bolone absolvoval pätnásť kôl a dosiahol druhý najlepší čas. Vlani dokončil Veľkú cenu Azerbajdžanu na štvrtom mieste.

    Okrem Antonelliho nedokončil prvý tréning ani Isack Hadjar z Red Bullu. Francúzsky jazdec, ktorý sa vracia po troch vynechaných pretekoch a zranení zápästia, sa sťažoval na problémy s motorom a stihol absolvovať iba osem kôl.

    V druhej časti tréningu, ktorá bola približne na desať minút prerušená pre nehodu Brita Arvida Lindblada z tímu Racing Bulls, zajazdil deviaty najlepší čas.

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    Program Veľkej ceny Baku je posunutý o deň skôr, než býva zvykom, a to pre azerbajdžanský sviatok Deň pamiatky.

    Ten pripadá na nedeľu a pripomína šesť rokov starú vojenskú ofenzívu v Karabachu. Preteky sa uskutočnia už v sobotu.

    Po piatkovom treťom tréningu je od 14:00 SELČ na programe kvalifikácia.

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