VIDEO: Líder šampionátu zažil turbulentný deň. V Baku zatiaľ vládne jeho britský spolujazdec

V oboch štvrtkových tréningoch na Veľkú cenu Azerbajdžanu vo Formule 1 bol najrýchlejší britský pilot George Russell z Mercedesu.
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Druhý jazdec priebežného poradia majstrovstiev sveta dopoludnia na mestskej trati v Baku predstihol Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu o štyri desatiny sekundy.
V popoludňajších jazdách zdolal svojho tímového kolegu a lídra šampionátu Andreu Kimiho Antonelliho o 552 tisícin sekundy.
Dvadsaťosemročný Russell má pred pretekmi v Baku na Antonelliho stratu 81 bodov a pokúsi sa oživiť nádej na svoj premiérový majstrovský titul.
V Azerbajdžane bojuje o tretie víťazstvo v sezóne a prvé od júnovej Veľkej ceny Rakúska. Vlani skončil v Baku na druhom mieste.
VIDEO: Antonelli počas prvého tréningu
O osem rokov mladší Antonelli nedokončil úvodný tréning pre technické problémy, aj tak však zaznamenal piaty najrýchlejší čas.
Popoludní už rodák z Bolone absolvoval pätnásť kôl a dosiahol druhý najlepší čas. Vlani dokončil Veľkú cenu Azerbajdžanu na štvrtom mieste.
Okrem Antonelliho nedokončil prvý tréning ani Isack Hadjar z Red Bullu. Francúzsky jazdec, ktorý sa vracia po troch vynechaných pretekoch a zranení zápästia, sa sťažoval na problémy s motorom a stihol absolvovať iba osem kôl.
V druhej časti tréningu, ktorá bola približne na desať minút prerušená pre nehodu Brita Arvida Lindblada z tímu Racing Bulls, zajazdil deviaty najlepší čas.
Program Veľkej ceny Baku je posunutý o deň skôr, než býva zvykom, a to pre azerbajdžanský sviatok Deň pamiatky.
Ten pripadá na nedeľu a pripomína šesť rokov starú vojenskú ofenzívu v Karabachu. Preteky sa uskutočnia už v sobotu.
Po piatkovom treťom tréningu je od 14:00 SELČ na programe kvalifikácia.