    Verstappen tlačil, no nestačilo to. Russell oslavuje len prvýkrát od Austrálie

    George Russell.
    Fotogaléria (33)
    George Russell. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|28. jún 2026 o 16:30
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    Ferrari po výbornej kvalifikácii ostalo mimo pódia.

    Formula 1 - Veľká cena Rakúska 2026

    Výsledky (71 kôl, 1 kolo: 4,326 km, celkovo: 307,1 km):

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    1:26:37,979 hod

    2.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 1,611 s

    3.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    + 1,989 s

    4.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 21,809 s

    5.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 26,393 s

    6.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    + 29,399 s

    7.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 31,505 s

    8.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 45,659 s

    9.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    + 1 kolo

    10.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 1 kolo

    Britský pretekár George Russell sa stal víťazom Veľkej ceny Rakúska F1. Pilot Mercedesu vyhral svoje druhé preteky v sezóne.

    Svoju pole position potvrdil suverénnym výkonom a druhé víťazstvo v sezóne dosiahol spôsobom štart - cieľ.

    Druhý prišiel do cieľa Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonelli.

    Russell dosiahol siedme víťazstvo v kariére a prvé od úvodných pretekov v prebiehajúcej sezóne v Austrálii.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Rakúska (formula 1 2026)
    George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026.
    Mercedes driver George Russell of Britain prepares for the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - f1autoz26
    Mercedes driver George Russell of Britain leads at the start and followed by Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26
    Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain makes a pit stop during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Denes Erdos,Pool) - f1autoz26
    33 fotografií
    Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Denes Erdos,Pool) - f1autoz26Red Bull driver Isack Hadjar of France makes a pit stop during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Denes Erdos,Pool) - f1autoz26Williams driver Alexander Albon of Thailand steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Denes Erdos,Pool) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco makes a pit stop during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Denes Erdos,Pool) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Track marshals push car of Williams driver Carlos Sainz of Spain during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Denes Erdos,Pool) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Denes Erdos,Pool) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Denes Erdos,Pool) - f1autoz26Williams driver Carlos Sainz of Spain steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes mechanics watch the Austrian F1 Grand Prix race, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Denes Erdos,Pool) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain leads at the start and followed by Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain leads at the start and followed by Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco during the Austrian F1 Grand Prix, in Spielberg, Austria, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026. George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026. George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026. George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026. George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026. George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026. George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026. George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026. George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026. George Russell zvíťazil vo Veľkej cene Rakúska 2026.

    V Rakúsku bol na čele prakticky po celý čas, s výnimkou času strávenom v boxoch. Verstappen, ktorý odštartoval z 5. miesta, chcel v domácom prostredí svojej stajne dosiahnuť na víťazstvo, no napokon sa na pódiu umiestnil medzi Mercedesmi.

    Na čele priebežného poradia ostal Antonelli, no Russell sa posunul tesne za neho, keď preskočil Hamiltona.

    Priebeh pretekov

    Z pole position odštartoval Russell a hoci sa Leclerc snažil, v úvodných zákrutách ho nedokázal predbehnúť.

    Rýchlostne nestrácal ani tretí na štarte Hamilton, ktorý absolvoval už v prvom kole niekoľko tesných súbojov s tímovým kolegom Leclercom.

    VIDEO: Štart Veľkej ceny Rakúska 2026

    Antonelli dvakrát neudržal monopost na trati, no napokon sa pomerne rýchlo dostal pred Verstappena na 3. miesto.

    Na štvrté sa prepadol Leclerc, cez ktorého sa dostal aj Hamilton. V horúcom počasí mali problémy oba vozy Cadillac a po Bottasovi, ktorý odstúpil v 2. kole, krátko na to skončil aj Perez.

    Od 11. kola začali jazdci prezúvať, ako prvý šiel do boxov Hamilton, po ňom Leclerc. Líder Russell prezul v 19. kole a vďaka veľkému náskoku bol po návrate na trať opäť prvý.

    V 35. kole sa preteky skončili pre Sainza, ktorý mal technické problémy. Aj po polovici pretekov bol na čele Russell, za ním Verstappen a Antonelli.

    Alonso, ktorý sa pohyboval v druhej polovici štartového poľa, dostal 5-sekundovú penalizáciu za rýchlosť v boxovej uličke.

    Po 47. kole už nebol na trati ani Stroll, ktorý mal takisto technické problémy. Russelov náskok postupne narastal a odstupy medzi elitnou trojicou boli pomerne výrazné a bez reálnej šance na predbiehacie manévre.

    VIDEO: Súboj Verstappena s Hamiltonom

    V 60. kole musel ísť Leclerc tretíkrát do boxov, keďže krátko predtým stratil niekoľko pozícií.

    Dostal mäkké pneumatiky, na ktorých bol po návrate na trať v závere prvej desiatky. Do konca pretekov sa už na popredných priečkach nič nezmenilo, hoci tretí Antonelli sa snažil vylepšiť si pozíciu, no nedostal sa cez Verstappena.

    Seriál F1 bude pokračovať už počas najbližšieho víkendu. V nedeľu 5. júla je na programe Veľká cena Veľkej Británie na okruhu v Silverstone.

    Hlasy po zápase

    George Russell, víťaz: „Je skvelé byť späť ako víťaz, už to bol nejaký čas. Užijeme si to s tímom. V uplynulom období som nemal najlepšiu formu. Max (Verstappen) bol dnes rýchly, ja som na to musel tlačiť v každom kole, takže je jasné, že som občas spravil nejakú chybičku. Tím však všetko perfektne načasoval. Ťažké preteky vás vždy dobre preveria. Už sa teším na domáce publikum v Silverstone.“

    Max Verstappen, 2. miesto: „Prvé kolá boli zábavné, potom som sa dostal do nejakých menších problémov a nemal som rytmus. Myslím si, že dnešné druhé miesto je celkom dobré. Včera som si v kvalifikácii narazil kolená o seba, ale dnes to už bolo v poriadku.“

    Kimi Antonelli, 3. miesto: „V prvých kolách som bol až príliš nadšený a spravil som nejaké chyby. Potom som sa trápil s brzdami, ale po výmene pneumatík to už bolo lepšie. Do boja o pódium som sa pridal až neskôr. Musím minimalizovať chyby.“

    Poradie šampionátu

    Po 8 z 22 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    171

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    131

    3.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    125

    4.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    80

    5.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    79

    6.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    79

    7.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    73

    8. 

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    42

    9.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    41

    10.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    30

    11.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    18

    12.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    16

    13.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    14

    14.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    6

    15.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    5

    16.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    3

    17.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Audi

    2

    18. 

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    1

    Pohár konštruktérov

    Po 8 z 22 pretekov:

    Poradie

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    302

    2.

    Ferrari

    204

    3.

    McLaren

    159

    4.

    Red Bull

    115

    5.

    Alpine

    57

    6.

    Racing Bulls

    44

    7.

    Haas

    21

    8.

    Williams

    11

    9.

    Audi

    2

    10.

    Aston Martin

    1

    11.

    Cadillac

    0

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    George Russell.
    George Russell.
    Verstappen tlačil, no nestačilo to. Russell oslavuje len prvýkrát od Austrálie
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    Domov»Formula 1»Verstappen tlačil, no nestačilo to. Russell oslavuje len prvýkrát od Austrálie