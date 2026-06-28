Verstappen tlačil, no nestačilo to. Russell oslavuje len prvýkrát od Austrálie

Formula 1 - Veľká cena Rakúska 2026
Výsledky (71 kôl, 1 kolo: 4,326 km, celkovo: 307,1 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
George Russell
Mercedes
1:26:37,979 hod
2.
Max Verstappen
Red Bull
+ 1,611 s
3.
Kimi Antonelli
Mercedes
+ 1,989 s
4.
Oscar Piastri
McLaren
+ 21,809 s
5.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 26,393 s
6.
Isack Hadjar
Red Bull
+ 29,399 s
7.
Lando Norris
McLaren
+ 31,505 s
8.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 45,659 s
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
+ 1 kolo
10.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 1 kolo
Britský pretekár George Russell sa stal víťazom Veľkej ceny Rakúska F1. Pilot Mercedesu vyhral svoje druhé preteky v sezóne.
- ONLINE: Veľká cena Rakúska 2026, formula 1 (F1)
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- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Svoju pole position potvrdil suverénnym výkonom a druhé víťazstvo v sezóne dosiahol spôsobom štart - cieľ.
Druhý prišiel do cieľa Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonelli.
Russell dosiahol siedme víťazstvo v kariére a prvé od úvodných pretekov v prebiehajúcej sezóne v Austrálii.
V Rakúsku bol na čele prakticky po celý čas, s výnimkou času strávenom v boxoch. Verstappen, ktorý odštartoval z 5. miesta, chcel v domácom prostredí svojej stajne dosiahnuť na víťazstvo, no napokon sa na pódiu umiestnil medzi Mercedesmi.
Na čele priebežného poradia ostal Antonelli, no Russell sa posunul tesne za neho, keď preskočil Hamiltona.
Priebeh pretekov
Z pole position odštartoval Russell a hoci sa Leclerc snažil, v úvodných zákrutách ho nedokázal predbehnúť.
Rýchlostne nestrácal ani tretí na štarte Hamilton, ktorý absolvoval už v prvom kole niekoľko tesných súbojov s tímovým kolegom Leclercom.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Rakúska 2026
Antonelli dvakrát neudržal monopost na trati, no napokon sa pomerne rýchlo dostal pred Verstappena na 3. miesto.
Na štvrté sa prepadol Leclerc, cez ktorého sa dostal aj Hamilton. V horúcom počasí mali problémy oba vozy Cadillac a po Bottasovi, ktorý odstúpil v 2. kole, krátko na to skončil aj Perez.
Od 11. kola začali jazdci prezúvať, ako prvý šiel do boxov Hamilton, po ňom Leclerc. Líder Russell prezul v 19. kole a vďaka veľkému náskoku bol po návrate na trať opäť prvý.
V 35. kole sa preteky skončili pre Sainza, ktorý mal technické problémy. Aj po polovici pretekov bol na čele Russell, za ním Verstappen a Antonelli.
Alonso, ktorý sa pohyboval v druhej polovici štartového poľa, dostal 5-sekundovú penalizáciu za rýchlosť v boxovej uličke.
Po 47. kole už nebol na trati ani Stroll, ktorý mal takisto technické problémy. Russelov náskok postupne narastal a odstupy medzi elitnou trojicou boli pomerne výrazné a bez reálnej šance na predbiehacie manévre.
VIDEO: Súboj Verstappena s Hamiltonom
V 60. kole musel ísť Leclerc tretíkrát do boxov, keďže krátko predtým stratil niekoľko pozícií.
Dostal mäkké pneumatiky, na ktorých bol po návrate na trať v závere prvej desiatky. Do konca pretekov sa už na popredných priečkach nič nezmenilo, hoci tretí Antonelli sa snažil vylepšiť si pozíciu, no nedostal sa cez Verstappena.
Seriál F1 bude pokračovať už počas najbližšieho víkendu. V nedeľu 5. júla je na programe Veľká cena Veľkej Británie na okruhu v Silverstone.
Hlasy po zápase
George Russell, víťaz: „Je skvelé byť späť ako víťaz, už to bol nejaký čas. Užijeme si to s tímom. V uplynulom období som nemal najlepšiu formu. Max (Verstappen) bol dnes rýchly, ja som na to musel tlačiť v každom kole, takže je jasné, že som občas spravil nejakú chybičku. Tím však všetko perfektne načasoval. Ťažké preteky vás vždy dobre preveria. Už sa teším na domáce publikum v Silverstone.“
Max Verstappen, 2. miesto: „Prvé kolá boli zábavné, potom som sa dostal do nejakých menších problémov a nemal som rytmus. Myslím si, že dnešné druhé miesto je celkom dobré. Včera som si v kvalifikácii narazil kolená o seba, ale dnes to už bolo v poriadku.“
Kimi Antonelli, 3. miesto: „V prvých kolách som bol až príliš nadšený a spravil som nejaké chyby. Potom som sa trápil s brzdami, ale po výmene pneumatík to už bolo lepšie. Do boja o pódium som sa pridal až neskôr. Musím minimalizovať chyby.“
Poradie šampionátu
Po 8 z 22 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
171
2.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
131
3.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
125
4.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
80
5.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
79
6.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
79
7.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
73
8.
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull
42
9.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
41
10.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
30
11.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
18
12.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
16
13.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
14
14.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
6
15.
Alex Albon
Thajsko
Williams
5
16.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
3
17.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Audi
2
18.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
1
Pohár konštruktérov
Po 8 z 22 pretekov:
Poradie
Tím
Body
1.
Mercedes
302
2.
Ferrari
204
3.
McLaren
159
4.
Red Bull
115
5.
Alpine
57
6.
Racing Bulls
44
7.
Haas
21
8.
Williams
11
9.
Audi
2
10.
Aston Martin
1
11.
Cadillac
0