    Daždivý šprint sa začal aj skončil divoko. Russell havaroval z prvej pozície, McLareny sa zrazili

    George Russell a jeho nehoda v šprinte na Veľkej cene Singapuru.
    George Russell a jeho nehoda v šprinte na Veľkej cene Singapuru. (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|10. okt 2026 o 12:17
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    Do cieľa daždivých pretekov nedošlo až deväť pretekárov.

    Formula 1 2026

    Výsledky - šprint na Veľkej cene Singapuru:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    39:48,162 min

    2.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 2,591 s

    3.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 16,871 s

    4.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    + 17,238 s

    5.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    + 20,632 s

    6.

    GBR

    Oliver Bearman

    Haas

    + 24,321 s

    7.

    DEU

    Nico Hülkenberg

    Audi

    + 27,525 s

    8.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 28,272 s

    Holandský pretekár Max Verstappen sa stal víťazom šprintových pretekoch v rámci Veľkej ceny Singapuru formuly 1.

    V mokrých pretekoch na mestskom okruhu triumfoval jazdec Red Bullu pred dvojicou Ferrari, Britom Lewisom Hamiltonom a Monačanom Charlesom Leclercom.

    Líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese skončil štvrtý a mierne tak zvýšil náskok pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom. Brit havaroval a momentálne stráca 89 bodov.

    Verstappenovi nevyšiel štart z pole position a o prvú priečku prišiel, keď ho predbehol Russell. Ten však havaroval na konci prvého kola a spôsobil výjazd bezpečnostného vozidla.

    VIDEO: Nehoda Georga Russella

    „Zle som to odhadol. Pri prejazde zákrutou som mal k dispozícii viac výkonu z batérie, než som čakal, čo ma vynieslo trochu viac von, ako som chcel, a vyšiel som na bielu čiaru.

    Hlúpa chyba. Veľké následky,“ povedal Russell pre britké médiá. Jeho tímový kolega sa zvyšok pretekov sťažoval na pretáčavosť svojho monopostu W17.

    Safety car strávil na trati štyri kolá, počas ktorých došlo k jednej kolízii v zadnej časti poľa, dvom odstúpeniam a jazde Arvida Lindblada v protismere.

    Celkovo vypadlo v priebehu 20 kôl deväť jazdcov, no po odchode bezpečnostného vozidla prišlo k ďalšej dramatickej situácii až v poslednom kole, keď kolidovali Lando Norris a Oscar Piastri, jazdci McLarenu.

    Verstappen sa postupne vzdaľoval obom Ferrari, celé pole bolo na pneumatikách do prechodného mokra a nikto sa neodvážil riskovať so slikmi.

    Štart pretekov bol pritom pre dážď odložený o polhodinu. V sobotu je ešte na programe kvalifikácia na hlavné preteky o 15.00 SELČ a samotné hlavné preteky v nedeľu o 14.00 SELČ. Šprint bol posledný v tejto sezóne.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    George Russell a jeho nehoda v šprinte na Veľkej cene Singapuru.
    George Russell a jeho nehoda v šprinte na Veľkej cene Singapuru.
    Daždivý šprint sa začal aj skončil divoko. Russell havaroval z prvej pozície, McLareny sa zrazili
    dnes 12:17
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