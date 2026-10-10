Daždivý šprint sa začal aj skončil divoko. Russell havaroval z prvej pozície, McLareny sa zrazili

Formula 1 2026
Výsledky - šprint na Veľkej cene Singapuru:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Max Verstappen
Red Bull
39:48,162 min
2.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 2,591 s
3.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 16,871 s
4.
Kimi Antonelli
Mercedes
+ 17,238 s
5.
Liam Lawson
Racing Bulls
+ 20,632 s
6.
Oliver Bearman
Haas
+ 24,321 s
7.
Nico Hülkenberg
Audi
+ 27,525 s
8.
Lando Norris
McLaren
+ 28,272 s
Holandský pretekár Max Verstappen sa stal víťazom šprintových pretekoch v rámci Veľkej ceny Singapuru formuly 1.
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V mokrých pretekoch na mestskom okruhu triumfoval jazdec Red Bullu pred dvojicou Ferrari, Britom Lewisom Hamiltonom a Monačanom Charlesom Leclercom.
Líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese skončil štvrtý a mierne tak zvýšil náskok pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom. Brit havaroval a momentálne stráca 89 bodov.
Verstappenovi nevyšiel štart z pole position a o prvú priečku prišiel, keď ho predbehol Russell. Ten však havaroval na konci prvého kola a spôsobil výjazd bezpečnostného vozidla.
VIDEO: Nehoda Georga Russella
„Zle som to odhadol. Pri prejazde zákrutou som mal k dispozícii viac výkonu z batérie, než som čakal, čo ma vynieslo trochu viac von, ako som chcel, a vyšiel som na bielu čiaru.
Hlúpa chyba. Veľké následky,“ povedal Russell pre britké médiá. Jeho tímový kolega sa zvyšok pretekov sťažoval na pretáčavosť svojho monopostu W17.
Safety car strávil na trati štyri kolá, počas ktorých došlo k jednej kolízii v zadnej časti poľa, dvom odstúpeniam a jazde Arvida Lindblada v protismere.
Celkovo vypadlo v priebehu 20 kôl deväť jazdcov, no po odchode bezpečnostného vozidla prišlo k ďalšej dramatickej situácii až v poslednom kole, keď kolidovali Lando Norris a Oscar Piastri, jazdci McLarenu.
Verstappen sa postupne vzdaľoval obom Ferrari, celé pole bolo na pneumatikách do prechodného mokra a nikto sa neodvážil riskovať so slikmi.
Štart pretekov bol pritom pre dážď odložený o polhodinu. V sobotu je ešte na programe kvalifikácia na hlavné preteky o 15.00 SELČ a samotné hlavné preteky v nedeľu o 14.00 SELČ. Šprint bol posledný v tejto sezóne.