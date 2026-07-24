Leclerc začal v Maďarsku najlepšie. Antonelli si dal v prvom tréningu oddych

Prvý tréning na nedeľňajšiu Veľkú cenu Maďarska formuly 1 vyhral Charles Leclerc z Ferrari s takmer polsekundovým náskokom pred Maxom Verstappenom z Red Bullu. Za nimi nasledovali v zhodnom poradí ich tímoví kolegovia Lewis Hamilton a Isack Hadjar.
Vedúcu stajňu šampionátu Mercedes reprezentoval zo súťažných pilotov iba George Russell a na piatom mieste ho od Leclerca delila bez deviatich tisícok celá sekunda.
Líder majstrovstiev sveta Andrea Kimi Antionelli v prvom tréningu prepustil kokpit náhradníkovi Frederikovi Vestimu.
Leclerc v Maďarsku nadväzuje na prvé miesto z Británie a druhé z minulého závodu v Belgicku. Vo Ferrari počítajú s tým, že im Hungaroring s množstvom zákrut bude svedčiť.
V prvom tréningu ale mal Leclerc tiež technické problémy, kvôli ktorým predčasne zašiel do boxov.
Popri Mercedese vyslali náhradných jazdcov do prvého tréningu tiež ďalšie tímy vrátane majstrovského McLarenu, v ktorom predvlaňajšieho víťaza maďarskej Grand Prix Oscara Piastriho nahradil Leonardo Fornaroli. V popoludňajších jazdách sa ale súťažný piloti do vozidiel vrátia.