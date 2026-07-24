    Leclerc začal v Maďarsku najlepšie. Antonelli si dal v prvom tréningu oddych

    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|24. júl 2026 o 15:59
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    V prvom tréningu prepustil kokpit náhradníkovi Frederikovi Vestimu.

    Prvý tréning na nedeľňajšiu Veľkú cenu Maďarska formuly 1 vyhral Charles Leclerc z Ferrari s takmer polsekundovým náskokom pred Maxom Verstappenom z Red Bullu. Za nimi nasledovali v zhodnom poradí ich tímoví kolegovia Lewis Hamilton a Isack Hadjar.

    Vedúcu stajňu šampionátu Mercedes reprezentoval zo súťažných pilotov iba George Russell a na piatom mieste ho od Leclerca delila bez deviatich tisícok celá sekunda.

    Líder majstrovstiev sveta Andrea Kimi Antionelli v prvom tréningu prepustil kokpit náhradníkovi Frederikovi Vestimu.

    Leclerc v Maďarsku nadväzuje na prvé miesto z Británie a druhé z minulého závodu v Belgicku. Vo Ferrari počítajú s tým, že im Hungaroring s množstvom zákrut bude svedčiť.

    V prvom tréningu ale mal Leclerc tiež technické problémy, kvôli ktorým predčasne zašiel do boxov.

    Popri Mercedese vyslali náhradných jazdcov do prvého tréningu tiež ďalšie tímy vrátane majstrovského McLarenu, v ktorom predvlaňajšieho víťaza maďarskej Grand Prix Oscara Piastriho nahradil Leonardo Fornaroli. V popoludňajších jazdách sa ale súťažný piloti do vozidiel vrátia.

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    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc.
    Leclerc začal v Maďarsku najlepšie. Antonelli si dal v prvom tréningu oddych
    dnes 15:59
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