Leclerc ovládol oba tréningy v Mexiku. Ferrari zatiaľ udáva tempo

Monacký jazdec Charles Leclerc z Ferrari bol najrýchlejší v úvodných tréningoch na Veľkú cenu Mexika formuly 1.
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Dvadsaťdeväťročný rodák z Monte Carla predstihol v prvej časti o 659 tisícin sekundy Taliana Andreu Kimiho Antonelliho, ktorý môže cez víkend oslavovať premiérový majstrovský titul.
V druhom tréningu bol o 103 tisícin sekundy rýchlejší ako obhajca vlaňajšieho víťazstva, Brit Lando Norris z McLarenu.
V druhom tréningu došlo k nezvyčajnému súboju medzi štvornásobným majstrom sveta Maxom Verstappenom z Red Bullu a Liamom Lawsonom zo sesterského tímu Racing Bulls.
Obaja piloti sa nevyhli vzájomnému kontaktu a dostali trest straty jednej pozície na štarte oproti výsledkom sobotňajšej kvalifikácie.
„Možno to nebolo úplne šikovné. Víkend mi to síce nijako neovplyvní, ale na jeho mieste by som sa správal o niečo rozumnejšie. Vo chvíli, keď bojujete o pretekársku sedačku, to nie je veľmi prezieravé,“ povedal Verstappen.
Lawson, ktorý ešte nemá v Racing Bulls istý kontrakt na ďalšiu sezónu, sa v kokpite sťažoval, že doňho Verstappen „najazdil“. Šéf tímu Racing Bulls Alan Permane označil incident za zbytočný.
„A to platí pre oboch. Nepočul som, čo hovoril Max. Som si istý, že má svoj názor a rovnako ho má aj Liam. Podľa mňa je to však jednoducho zbytočné a obaja by to mali zvládnuť lepšie,“ uviedol Permane.
Najrýchlejší čas zajazdil Leclerc, ktorý nadviazal na výkon z úvodného tréningu. Monacký jazdec, ktorý bol vlani v Mexiku druhý, zabojuje o druhé víťazstvo v sezóne. V priebežnom poradí šampionátu mu patrí piate miesto, no od druhého Russella ho delí len deväť bodov.
Antonelli nenadviazal na druhý najrýchlejší čas z úvodného tréningu a skončil štvrtý, pričom na Leclerca stratil 217 tisícin sekundy. Dvadsaťročný jazdec Mercedesu môže v Mexiku získať štyri preteky pred koncom sezóny premiérový titul a stať sa najmladším svetovým šampiónom F1 v histórii.
Rodákovi z Bologne, ktorý vedie šampionát o 123 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom a o 124 bodov pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari, stačí, aby získal v nedeľňajšej Veľkej cene dva body. Bude mu však stačiť aj to, ak Russell ani Hamilton nezvíťazia.
Program Veľkej ceny Mexika pokračuje dnes tretím tréningom, po ktorom od 22.00 h SEČ nasleduje kvalifikácia na hlavné preteky. Tie štartujú v nedeľu o hodinu skôr.