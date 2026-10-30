Tréning nováčikov v Mexiku zvládol mladý Dán. Finišoval na pódiu, uspel Leclerc

V prvom tréningu na Veľkú cenu Mexika formuly 1 bol najrýchlejší monacký jazdec Charles Leclerc z Ferrari.
Dvadsaťdeväťročný rodák z Monte Carla predčil na trati bratov Rodríguezovcov o 659-tisícin sekundy Taliana Andreu Kimiho Antonelliho, ktorý môže oslavovať cez víkend premiérový majstrovský titul.
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Tretí bol ďalší pilot Mercedesu Dán Frederik Vesti, ktorý v tréningu nahradil Brita Georgea Russella.
Leclerc, ktorý skončil vlani v Mexiku druhý, zajazdil najrýchlejší čas 1:18,128. V Mexiku zabojuje o druhé víťazstvo v sezóne, zatiaľ uspel v júlovej Veľkej cene Veľkej Británie.
V priebežnom poradí šampionátu mu síce patrí piate miesto, od druhého Russella ho ale delí len deväť bodov.
Hneď za Leclercom bol v prvom tréningu Antonelli, ktorý sa môže stať v 20 rokoch najmladším majstrom sveta v histórii F1.
Rodákovi z Bologne, ktorý vedie šampionát o 123 bodov pred Russellom a o 124 bodov pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari, stačí, aby získal v nedeľňajšej Grand Prix dva body. Bude mu ale tiež stačiť, keď Russell ani Hamilton nezvíťazí.
V prvom tréningu sa objavilo desať nových pilotov. Tímy musia podľa pravidiel venovať v sezóne aspoň dva tréningy jazdcom, ktorí majú na konte maximálne dva preteky v F1.
Najlepším "nováčikom" bol tretí Vesti, ktorý stratil na Leclerca 733 tisícin sekundy. Do prvej desiatky sa vošiel tiež piatym časom Ajumu Iwasa z Red Bullu, ktorý nahradil Holanďana Maxa Verstappena.
Druhý tréning sa začne o 23.00 h SEČ.