Ašpirantov na titul delili len tisíciny sekundy. Úvodný tréning vyšiel lepšie Britovi

Formula 1 2025
Výsledky 1. tréningu - Veľká cena Abú Zabí:
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
1:24,485 m
2.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,008 s
3.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,016 s
Líder McLarenu Lando Norris zajazdil najrýchlejší čas v prvom tréningu pred rozhodujúcou Veľkou cenou Abú Zabí. Najväčší rival v boji o titul Max Verstappen za ním zaostal len o 0,008 sekundy.
Brit dosiahol na okruhu Yas Marina najlepší čas 1:24,485 min. Bol jedným z len jedenástich stabilných pilotov, ktorí sa v piatkovom úvodnom tréningu predstavili. Zvyšok miesta patril mladým jazdcom a testovacím pilotom.
Verstappen sa počas jazdy sťažoval na správanie monopostu. Trať bola šmykľavá a popoludňajšie teplo bolo pre podmienky nedeľných pretekov, ktoré sa jazdia pod umelým osvetlením, málo vypovedajúce.
„Zdá sa, že je na aute niečo pokazené,“ hlásil do vysielačky. Oscar Piastri, tretí muž šampionátu so stratou 16 bodov na Norrisa, sledoval tréning z boxového múra.
V jeho monoposte jazdil 26-ročný mexický pilot IndyCar a rezervný jazdec McLarenu Pato O’Ward.
„Niekto mi ukradol sedadlo,“ žartoval šéf McLarenu Zak Brown. Podľa pravidiel F1 musí každý stály pilot prenechať v priebehu sezóny dve piatkové tréningové jazdy nováčikom alebo jazdcom s najviac dvoma štartmi v F1.
Tretí najrýchlejší čas zajazdil Charles Leclerc. Jeho mladší brat Arthur bol šestnasty v monoposte Lewisa Hamiltona.
Monackí súrodenci pritom vlani na tejto trati prepísali históriu, keď sa ako prví bratia predstavili v jednom tréningu v rovnakom tíme. Tentoraz však bol starší z nich menej spokojný.
„Auto nemá žiadnu priľnavosť. Je to neuveriteľné,“ povedal Charles Leclerc.
Mercedes nasadil oboch svojich stálych jazdcov – Kimiho Antonelliho a Georgea Russella, ktorí skončili štvrtý a šiesty.
Nico Hülkenberg zo Sauberu, ktorý sa chystá na svoj 250. štart v F1, zajazdil piaty najlepší čas.
Najrýchlejším z jazdcov mimo stálej zostavy bol 31-ročný Japonec Ryo Hirakawa, podporovaný Toyotou. V monoposte Haasu obsadil 11. miesto a predstihol Isacka Hadjara z Racing Bulls, ktorý skončil dvanásty.
Arvid Lindblad, ktorý budúci rok nahradí Hadjara po jeho presune do Red Bullu k Verstappenovi, obsadil 15. priečku v monoposte Jukiho Cunodu. Išlo o jeho tretí piatkový tréning v tejto sezóne.