Britský jazdec George Russell z tímu Mercedes bol najrýchlejší v druhom tréningu na Veľkú cenu Las Vegas formuly 1.
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Tretí muž priebežného poradia majstrovstiev sveta dosiahol na postupne osychajúcej trati o 71 tisícin sekundy lepší čas ako Francúz Pierre Gasly z tímu Alpine.
Tretí skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari. V prvom tréningu jazdci pre dážď neodjazdili ani jedno merané kolo.
Russell bude v Las Vegas bojovať o svoje druhé víťazstvo. Na tamojšom okruhu triumfoval aj pred dvoma rokmi.
Zároveň sa usiluje o návrat na druhé miesto priebežného poradia šampionátu. Od Maxa Verstappena z Red Bullu ho delí 17 bodov.
Holandský súper zajazdil v druhom tréningu až trinásty najlepší čas. Mimo najlepšej päťky skončil aj Russellov tímový kolega, už istý majster sveta, Talian Andrea Kimi Antonelli.
Rodák z Bologne obsadil v tréningu ôsme miesto. Pre nasadenie nového spaľovacieho motora a prekročenie povoleného počtu pohonných jednotiek však Antonelli odštartuje do pretekov o päť miest nižšie, než sa umiestni v kvalifikácii.
Program Veľkej ceny Las Vegas pokračuje tretím tréningom a kvalifikáciou, ktorá sa uskutoční v sobotu o 5:00 SEČ. Preteky sa začnú v nedeľu v rovnakom čase.