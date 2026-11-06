    Antonelli potvrdzuje majstrovstvo aj ďalej. V Brazílii ovládol druhý tréning

    Andrea Kimi Antonelli.
    Andrea Kimi Antonelli. (Autor: TASR/AP)
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    ČTK|6. nov 2026 o 21:39
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    V prvom tréningu bol najrýchlejší Lando Norris.

    Taliansky pilot Kimi Antonelli pri prvom štarte vo formule 1 po tom, čo si cez víkend v Mexiku zabezpečil s predstihom titul majstra sveta, ovládol tréning na Veľkú cenu Brazílie.

    V úvodnej časti bol síce najrýchlejší zosadený šampión Lando Norris z McLarenu, za ktorým 20-ročný jazdec Mercedesu zaostal o 82-tisícin, v druhej časti už ale Antonelli v hmlistom Sao Paule nenašiel premožiteľa a zajazdil najrýchlejší čas dňa. Druhého Norrisa porazil o 253 tisícin.

    Tretí čas zajazdil v oboch tréningových sekciách Max Verstappen, víťaz troch z posledných štyroch Veľkých cien z Red Bullu.

    Za ním sa zoradili Antonelliho tímový kolega George Russell a Oscar Piastri s druhým McLarenom.

    Šiesty bol sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton, ktorý v nedeľu absolvuje 400. Grand Prix kariéry.

    Hneď za ním bol jeho stajňový kolega Charles Leclerc, ktorý po narodení dcéry dorazil do Brazílie s oneskorením.

    V prvom tréningu preto nastúpil s druhým Ferrari švédsky mladík Dino Beganovič a zajazdil až predposledný čas.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Andrea Kimi Antonelli.
    Andrea Kimi Antonelli.
    Antonelli potvrdzuje majstrovstvo aj ďalej. V Brazílii ovládol druhý tréning
    dnes 21:39
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