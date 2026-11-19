Vo víkendovej Veľkej cene Las Vegas formuly 1 bude pokračovať boj o druhé miesto v majstrovstvách sveta. K titulu vicemajstra má najbližšie Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, ktorý má 17-bodový náskok pred Britom Georgeom Russellom z Mercedesu.
Ďalší Brit Lewis Hamilton z Ferrari stráca ešte o bod viac. Po 21. podniku sezóny sa už pôjdu len preteky v Katare a Abú Zabí.
Štvornásobný majster sveta Verstappen už síce nemôže ohroziť lídra a istého šampióna Taliana Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, na ktorého stráca tri podniky pred koncom sezóny 111 bodov, môže však druhým miestom v MS zopakovať umiestnenie z minulého ročníka.
Dvadsaťdeväťročný rodák z Hasseltu sa pokúsi vyhrať v Las Vegas druhýkrát za sebou a tretíkrát v kariére. Popri vlaňajšej sezóne tam uspel aj v roku 2023.
Trať ťažká na pochopenie
„Vôbec netuším, ako na tom teraz budem, pretože trať v Las Vegas je úplne iná a ťažká na pochopenie,“ povedal Verstappen.
„Možno je podobná okruhu v Monze, kde sa oplatí jazdiť v závese za niekým iným. Problémom však je, že je tam taká zima, že sa jednotlivé monoposty správajú veľmi odlišne. V minulosti sme už videli, že tu niektoré vozidlá reagujú mimoriadne dobre,“ uviedol.
Verstappen sa v závere sezóny môže pýšiť výbornou formou. V posledných ôsmich pretekoch bol vždy na stupňoch víťazov, naposledy skončil v Brazílii druhý.
„Las Vegas nie je úplne trať, ktorá by nám stopercentne sedela, ale uvidíme, akí efektívni budeme v práci s pneumatikami. To bude kľúčové,“ poznamenal Verstappen.
Russell chce prelomiť sériu bez pódia
Hlavným súperom by preňho mohol byť práve Russell, ktorý v Las Vegas triumfoval pred dvoma rokmi a vlani tam skončil druhý.
Tímový kolega už istého svetového šampióna Antonelliho chce prelomiť sériu piatich pretekov, v ktorých chýbal na stupňoch víťazov. Pred dvoma týždňami bol v Brazílii štvrtý.
„Náš cieľ je jasný, a to pomôcť Georgeovi v šampionáte k čo najvyššej priečke. Chceme zakončiť rok v dobrom rozpoložení a naďalej vylepšovať potenciál nášho vozidla,“ povedal šéf Mercedesu Toto Wolff, ktorého tím si pred dvoma týždňami v Brazílii zabezpečil v predstihu triumf v Pohári konštruktérov.
Šancu má aj Hamilton
Matematickú šancu dostať sa po pretekoch v Las Vegas na druhé miesto priebežného poradia má aj sedemnásobný majster sveta Hamilton, ktorý stráca na Verstappena 18 bodov. Vlani bol v „meste hriechu“ ôsmy.
Posilniť svoje šance pred záverečnými pretekmi môžu aj Charles Leclerc z Ferrari a Lando Norris z McLarenu. Leclerc stráca na druhého Verstappena 30 bodov, minuloročný svetový šampión Norris o tri body viac.
Kedy sa jazdí v meste hriechu
Prvý tréning v Las Vegas odštartuje už vo štvrtok o 16.30 h miestneho času (v piatok o 1.30 h SEČ). Kvalifikácia je na programe v sobotu od 5.00 h SEČ a preteky sa začnú o deň neskôr v rovnakom čase.