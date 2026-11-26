Formulu 1 čakajú v nedeľu predposledné preteky sezóny a Max Verstappen z Red Bullu si vo Veľkej cene Kataru môže zabezpečiť konečné druhé miesto v majstrovstvách sveta.
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Titul už na začiatku novembra vybojoval ako najmladší jazdec v histórii 20-ročný Kimi Antonelli z Mercedesu. O týždeň neskôr si nemecká stajňa v predstihu poistila aj triumf v Pohári konštruktérov.
Verstappen má dva preteky pred koncom na druhej priečke priebežného poradia na konte 304 bodov, pričom pred sedemnásobným majstrom sveta Lewisom Hamiltonom z Ferrari na tretej pozícii drží náskok 37 bodov.
V hre o konečné druhé miesto sú aj štvrtý George Russell z Mercedesu a minuloročný svetový šampión Lando Norris z McLarenu na piatom mieste, ktorí na Verstappena zhodne strácajú 40 bodov.
Na istotu druhého miesta Verstappenovi stačí bez ohľadu na výsledky súperov skončiť v Katare tretí. Holandský pilot sa môže oprieť o výbornú formu, pretože vyhral štyri z posledných šiestich pretekov a v ostatných dvoch bol tretí a druhý.
Štvornásobný majster sveta však priznal, že pred pretekmi v Katare je preňho väčšou motiváciou zabezpečiť Red Bullu tretie miesto v Pohári konštruktérov ako bojovať o druhú priečku v konečnom poradí šampionátu jazdcov.
„Záleží mi len na tom, aby sme s tímom udržali tretie miesto. To je cieľ tímu, a tým pádom aj môj. Druhé miesto v šampionáte mi žiadne uspokojenie neprinesie,“ vyhlásil Verstappen, ktorý bude na okruhu v Losaile obhajovať vlaňajšie víťazstvo.
Program Veľkej ceny Kataru odštartujú piatkové tréningy. Sobotňajšia kvalifikácia sa začne o 19.00 h a nedeľňajšie preteky odštartujú o 17.00 h SEČ. Šampionát potom 6. decembra zakončí Veľká cena Abú Zabí.