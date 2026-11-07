    Jazdci Ferrari a Verstappen to v Brazílii budú mať náročné. Na štarte sa hlboko prepadnú

    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton (Autor: TASR/AP)
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    TASR|7. nov 2026 o 17:50
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    Dostali tresty za technické zmeny s monopostami.

    Jazdci talianskeho tímu F1 Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc klesnú na štarte nedeľňajšej Veľkej ceny Brazílie o desať miest nižšie pre výmenu spaľovacieho motora.

    Piloti, ktorí absolvovali pred víkendom v Sao Paule rozhovor so šéfom stajne Fredericom Vasseurom pre ich súboj počas uplynulého víkendu v Mexiku, nasadili už piaty motor. To je o jeden viac ako povolené množstvo.

    Nové súčiastky pohonnej jednotky nasadzuje aj Holanďan Max Verstappen, ktorý odštartuje z chvosta štartového poľa.

    Hamilton s Leclercom sa tak opäť môžu stretnúť v súboji na trati len týždeň po vyhrotenom súboji na okruhu v Mexiku City.

    Ich spor umožnil Verstappenovi zvíťaziť tretíkrát v prebiehajúcej sezóne, pripomenula agentúra DPA.

    Štvornásobný majster sveta nasadil okrem nového spaľovacieho motora aj nové turbo, výfuk a prídavné komponenty pohonnej jednotky.

    Verstappen už má skúsenosti so štartom z chvosta poľa v Brazílii, keď v roku 2024 vyhral v daždivej Veľkej cene zo 17. miesta, čím sa výrazne priblížil k zisku svojho doteraz posledného titulu majstra sveta.

    Trest neminie ani Mexičana Sergia Pereza vo farbách Cadillacu, ktorý nasadil okrem iného aj nový kinetický motogenerátor.

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    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton
    Jazdci Ferrari a Verstappen to v Brazílii budú mať náročné. Na štarte sa hlboko prepadnú
    dnes 17:50
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