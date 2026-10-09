Russell verí, že v Singapure znovu zvíťazí. V jedinom tréningu bol najrýchlejší

V jedinom tréningu na Veľkú cenu Singapuru formuly 1 bol najrýchlejší Brit George Russell z Mercedesu.
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Dvadsaťosemročný pilot zajazdil na trati Marina Bay o 198 tisícin rýchlejší čas ako Monačan Charles Leclerc z Ferrari, tretí bol ďalší Brit Lando Norris z McLarenu. Dnešný program bude pokračovať od 14.30 h SELČ kvalifikáciou na sobotňajší šprint.
Druhý jazdec priebežného poradia majstrovstiev sveta Russell obhajuje v Singapure vlaňajšie víťazstvo.
Cez víkend sa pokúsi znížiť aktuálne manko 84 bodov na lídra šampionátu a tímového kolegu Taliana Andreu Kimiho Antonelliho. Do závodu ale odštartuje kvôli penalizácii za výmenu pohonnej jednotky z chvosta poľa.
Vedúci pretekár majstrovstiev sveta Antonelli zajazdil v tréningu siedmy čas. Na Russella stratil 1,251 sekundy. Ťažkosti mal Nemec Nico Hülkenberg z Audi, ktorý odstavil vozidlo kvôli porúchanej prevodovke.
Sobotňajší šprint sa pôjde od 11.00 h SELČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Singapuru odštartuje v nedeľu o 14.00 h.