    Russell verí, že v Singapure znovu zvíťazí. V jedinom tréningu bol najrýchlejší

    George Russell
    George Russell (Autor: TASR/AP)
    ČTK|9. okt 2026 o 13:05
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    V hodnotení šampionátu stráca na prvé miesto 84 bodov.

    V jedinom tréningu na Veľkú cenu Singapuru formuly 1 bol najrýchlejší Brit George Russell z Mercedesu.

    Dvadsaťosemročný pilot zajazdil na trati Marina Bay o 198 tisícin rýchlejší čas ako Monačan Charles Leclerc z Ferrari, tretí bol ďalší Brit Lando Norris z McLarenu. Dnešný program bude pokračovať od 14.30 h SELČ kvalifikáciou na sobotňajší šprint.

    Druhý jazdec priebežného poradia majstrovstiev sveta Russell obhajuje v Singapure vlaňajšie víťazstvo.

    Cez víkend sa pokúsi znížiť aktuálne manko 84 bodov na lídra šampionátu a tímového kolegu Taliana Andreu Kimiho Antonelliho. Do závodu ale odštartuje kvôli penalizácii za výmenu pohonnej jednotky z chvosta poľa.

    Vedúci pretekár majstrovstiev sveta Antonelli zajazdil v tréningu siedmy čas. Na Russella stratil 1,251 sekundy. Ťažkosti mal Nemec Nico Hülkenberg z Audi, ktorý odstavil vozidlo kvôli porúchanej prevodovke.

    Sobotňajší šprint sa pôjde od 11.00 h SELČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Singapuru odštartuje v nedeľu o 14.00 h.

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    George Russell
    George Russell
    Russell verí, že v Singapure znovu zvíťazí. V jedinom tréningu bol najrýchlejší
    dnes 13:05
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