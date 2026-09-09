    Syn majstra sveta mieri do akadémie Red Bullu. Šéf stajne: Zaujme svojím pretekárskym citom

    Robin Raikkonen (v strede)
    Robin Raikkonen (v strede) (Autor: Chris Medland)
    TASR|9. sep 2026 o 14:56
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    Pomohol pripraviť na štart v F1 aj Verstappena a Vetella.

    Robin Räikkönen, jedenásťročný syn bývalého majstra sveta seriálu F1 Kimiho Räikkönena, podpísal zmluvu s jazdeckou akadémiou Red Bullu.

    Program v minulosti pomohol pripraviť na štart v F1 okrem iných jazdcov aj štvornásobných majstrov sveta Maxa Verstappena a Sebastiana Vetella.

    Kimi Räikkönen vyhral titul v roku 2007 ako jazdec Ferrari. Víťaz 21 pretekov ukončil kariéru v roku 2021.

    „Sme nadšení a veľmi sa tešíme, že si Robina vybrali. Šéf tímu Red Bull a všetci ostatní nám počas celého procesu rokovaní prejavovali obrovskú podporu. Ponúkajú komplexný program na rozvoj a napredovanie Robina v najbližších rokoch.

    Poskytnú mu všetky potrebné skúsenosti na rozvinutie jeho prirodzeného talentu, ktorý už dostatočne preukázal počas doterajšieho pôsobenia v motokárach,“ uviedol Räikkönen v stredajšom vyhlásení podľa agentúry PA.

    „Robin už zaujal na motokárach. Vďaka svojmu pretekárskemu citu a prirodzenému talentu sa zaradil medzi najnádejnejších mladých jazdcov vo svojej vekovej kategórii.

    Zároveň zaujme svojou vyzretosťou, pokojným prístupom a tým, že sa plne sústredí na samotné jazdenie.

    Cieľom je rozvíjať ho postupne, bez toho, aby sme naňho vyvíjali zbytočný tlak,“ vyjadril sa šéf stajne Red Bull Laurent Mekies.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Robin Raikkonen (v strede)
    Robin Raikkonen (v strede)
    Syn majstra sveta mieri do akadémie Red Bullu. Šéf stajne: Zaujme svojím pretekárskym citom
    dnes 14:56
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