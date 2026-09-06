    Vettel po jazde na Schumacherovom Ferrari na okruhu v Monze: Takmer som ho cítil a počul

    Bývalý jazdec Ferrari Sebastian Vettel jazdí na monoposte Ferrari F2022 pri príležitosti 30. výročia debutovej sezóny Michaela Schumachera v radoch Ferrari pred Veľkou cenou Talianska na okruhu v Monze.
    Bývalý jazdec Ferrari Sebastian Vettel jazdí na monoposte Ferrari F2022 pri príležitosti 30. výročia debutovej sezóny Michaela Schumachera v radoch Ferrari pred Veľkou cenou Talianska na okruhu v Monze. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. sep 2026 o 16:12
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    Ferrari si počas víkendu pripomína 30. výročie Schumacherovho víťazstva.

    Štvornásobný majster sveta formuly 1 Sebastian Vettel zažil pred nedeľňajšou Veľkou cenou Talianska emotívny moment.

    Na okruhu v Monze absolvoval jedno kolo na Ferrari F2002 - monoposte, s ktorým jeho krajan Michael Schumacher získal v roku 2002 svoj piaty titul majstra sveta.

    Ferrari si počas víkendu pripomína 30. výročie Schumacherovho víťazstva v Monze z roku 1996, jeho prvej sezóny v službách Scuderie.

    Mal som česť previezť sa na jeho monoposte

    „Dnes je výnimočný deň. Práve som vystúpil z auta a mal som tú česť previezť sa na Michaelovom monoposte.

    Bolo to pre mňa veľmi emotívne a vrátilo mi to množstvo spomienok z detstva,“ povedal Vettel pre televíziu Sky.

    Bývalý jazdec Ferrari Sebastian Vettel drží helmu pri príležitosti 30. výročia debutovej sezóny Michaela Schumachera v radoch Ferrari pred Veľkou cenou Talianska na okruhu v Monze.
    Bývalý jazdec Ferrari Sebastian Vettel drží helmu pri príležitosti 30. výročia debutovej sezóny Michaela Schumachera v radoch Ferrari pred Veľkou cenou Talianska na okruhu v Monze. (Autor: TASR/AP)

    „Keď som sedel v tom aute a jazdil na ňom, mal som pocit, akoby bol Michael veľmi blízko. Takmer som ho cítil a počul. A to všetko pred zaplnenými tribúnami a tifosi. Veľmi nám všetkým chýba.“

    Vettel mal na sebe aj kombinézu s nápisom „Pre môjho priateľa Michaela zostávajú ešte jedny preteky, ktoré treba vyhrať“.

    Schumacher pôsobil vo Ferrari v rokoch 1996 až 2006 a výrazne sa podieľal na jednej z najúspešnejších etáp tímu. Od vážnej nehody na lyžiach z konca roka 2013 žije mimo pozornosti verejnosti.

    Možno sa do formuly 1 vrátim v inej pozícii

    Vettel získal všetky štyri tituly majstra sveta s Red Bullom v rokoch 2010 až 2013. Za Ferrari jazdil v sezónach 2015 až 2020, s talianskym tímom sa však šampiónom nestal.

    Kariéru ukončil v roku 2022 po dvoch sezónach v Aston Martine. Po jazde v Monze pripustil, že by sa v budúcnosti mohol do F1 vrátiť v inej úlohe.

    „Dnes som si v aute uvedomil, že mi to chýba. Možno sa do formuly 1 vrátim v inej pozícii. Človek zostane pretekárom navždy. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ dodal Vettel podľa DPA.

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