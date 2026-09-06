Vettel po jazde na Schumacherovom Ferrari na okruhu v Monze: Takmer som ho cítil a počul

Štvornásobný majster sveta formuly 1 Sebastian Vettel zažil pred nedeľňajšou Veľkou cenou Talianska emotívny moment.
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Na okruhu v Monze absolvoval jedno kolo na Ferrari F2002 - monoposte, s ktorým jeho krajan Michael Schumacher získal v roku 2002 svoj piaty titul majstra sveta.
Ferrari si počas víkendu pripomína 30. výročie Schumacherovho víťazstva v Monze z roku 1996, jeho prvej sezóny v službách Scuderie.
Mal som česť previezť sa na jeho monoposte
„Dnes je výnimočný deň. Práve som vystúpil z auta a mal som tú česť previezť sa na Michaelovom monoposte.
Bolo to pre mňa veľmi emotívne a vrátilo mi to množstvo spomienok z detstva,“ povedal Vettel pre televíziu Sky.
„Keď som sedel v tom aute a jazdil na ňom, mal som pocit, akoby bol Michael veľmi blízko. Takmer som ho cítil a počul. A to všetko pred zaplnenými tribúnami a tifosi. Veľmi nám všetkým chýba.“
Vettel mal na sebe aj kombinézu s nápisom „Pre môjho priateľa Michaela zostávajú ešte jedny preteky, ktoré treba vyhrať“.
Schumacher pôsobil vo Ferrari v rokoch 1996 až 2006 a výrazne sa podieľal na jednej z najúspešnejších etáp tímu. Od vážnej nehody na lyžiach z konca roka 2013 žije mimo pozornosti verejnosti.
Možno sa do formuly 1 vrátim v inej pozícii
Vettel získal všetky štyri tituly majstra sveta s Red Bullom v rokoch 2010 až 2013. Za Ferrari jazdil v sezónach 2015 až 2020, s talianskym tímom sa však šampiónom nestal.
Kariéru ukončil v roku 2022 po dvoch sezónach v Aston Martine. Po jazde v Monze pripustil, že by sa v budúcnosti mohol do F1 vrátiť v inej úlohe.
„Dnes som si v aute uvedomil, že mi to chýba. Možno sa do formuly 1 vrátim v inej pozícii. Človek zostane pretekárom navždy. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ dodal Vettel podľa DPA.