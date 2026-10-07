Mercedes hlási problém. Jeden z jeho jazdcov odštartuje v Singapure z posledného miesta

Britský pilot George Russell odštartuje do nedeľnej Veľkej ceny Singapuru Formuly 1 s hendikepom.
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Kvôli výmene pohonnej jednotky odštartuje do pretekov z posledného miesta na štartovom rošte. V stredu to oznámil jeho tím Mercedes.
Russellove majstrovské ambície tak utrpeli ďalšiu ranu. Kvôli technickým problémom musel druhý muž priebežného poradia šampionátu odstúpiť z nedeľnej Veľkej ceny Malajzie a jeho strata na tímového kolegu, Talianа Kimiho Antonelliho, narástla na 84 bodov.
Do konca sezóny zostáva sedem pretekov.
„Je to frustrujúce predovšetkým vzhľadom na jeho výkon z minulého víkendu a výsledok, o ktorý mal bojovať.
Bohužiaľ, takéto veci k športu patria. Naším cieľom teraz bude pripraviť mu čo najlepšie auto a dať mu šancu prebojovať sa dopredu cez pole súperov,“ uviedol šéf Mercedesu Toto Wolff.