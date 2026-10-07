    Mercedes hlási problém. Jeden z jeho jazdcov odštartuje v Singapure z posledného miesta

    George Russell.
    George Russell. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|7. okt 2026 o 14:12
    ShareTweet0

    Dôvodom je výmena pohonnej jednotky.

    Britský pilot George Russell odštartuje do nedeľnej Veľkej ceny Singapuru Formuly 1 s hendikepom.

    Kvôli výmene pohonnej jednotky odštartuje do pretekov z posledného miesta na štartovom rošte. V stredu to oznámil jeho tím Mercedes.

    Russellove majstrovské ambície tak utrpeli ďalšiu ranu. Kvôli technickým problémom musel druhý muž priebežného poradia šampionátu odstúpiť z nedeľnej Veľkej ceny Malajzie a jeho strata na tímového kolegu, Talianа Kimiho Antonelliho, narástla na 84 bodov.

    Do konca sezóny zostáva sedem pretekov.

    „Je to frustrujúce predovšetkým vzhľadom na jeho výkon z minulého víkendu a výsledok, o ktorý mal bojovať.

    Bohužiaľ, takéto veci k športu patria. Naším cieľom teraz bude pripraviť mu čo najlepšie auto a dať mu šancu prebojovať sa dopredu cez pole súperov,“ uviedol šéf Mercedesu Toto Wolff.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    George Russell.
    George Russell.
    Mercedes hlási problém. Jeden z jeho jazdcov odštartuje v Singapure z posledného miesta
    dnes 14:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Mercedes hlási problém. Jeden z jeho jazdcov odštartuje v Singapure z posledného miesta