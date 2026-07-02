Silverstone môže priniesť britský hetrik. Myslím, že sa máme na čo tešiť, hovorí Russell

Šampionát formuly 1 bude cez víkend pokračovať Veľkou cenou Veľkej Británie a domáci jazdci budú na okruhu v Silverstone usilovať o tretí triumf za sebou. Vlani zvíťazil Lando Norris, rok predtým Lewis Hamilton.
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Tretie víťazstvo za sebou môžu britskí piloti zaznamenať aj v tejto sezóne. Minulý víkend na Veľkej cene Rakúska v Spielbergu zvíťazil George Russell z Mercedesu, predtým preteky v Barcelone ovládol Hamilton z Ferrari.
Za sedemnásobným majstrom sveta navyše v polovici júna na katalánskom okruhu skončili Russell a obhajca titulu Norris z McLarenu.
Postarali sa tak o prvé čisto britské pódium vo formule 1 od Veľkej ceny USA v roku 1968.
„Myslím, že sa máme na čo tešiť,“ povedal Russell, ktorý si v Rakúsku pripísal druhé víťazstvo v sezóne.
V šampionáte je druhý a na tímového kolegu Kimiho Antonelliho, ktorý má tento rok na konte už päť triumfov, stráca 40 bodov.
O motiváciu má postarané aj Norris, ktorého čaká prvá domáca Veľká cena v roli svetového šampióna.
Tento rok ešte nevyhral a bol na pódiu len dvakrát, keď skončil druhý v Miami a tretí v Barcelone.
Hamilton sa v Barcelone dočkal víťazstva po dvoch rokoch a prvého v farbách Ferrari. Preteky v Spielbergu mu však nevyšli a po sérii troch umiestnení na pódiu obsadil až piate miesto. V priebežnom poradí je tretí o šesť bodov za Russellom.
Program Veľkej ceny Veľkej Británie odštartuje piatkový tréning a kvalifikácia na šprint, ktorý sa uskutoční v sobotu o 13:00.
O štyri hodiny neskôr sa pôjde kvalifikácia na hlavné preteky, ktoré sú v nedeľu naplánované na 16:00.