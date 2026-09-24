    Útoky na Blízkom východe ohrozujú záver sezóny formuly 1. Rozhodnutie príde neskôr

    Mattia Binotto
    Mattia Binotto (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. sep 2026 o 15:49
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    Jedny z pretekov by mohla nahradiť talianska Imola.

    Vedenie seriálu F1 odloží rozhodnutie o záverečnej časti prebiehajúcej sezóny. V dôsledku pretrvávajúcich útokov súvisiacich s konfliktmi v Iráne a na Blízkom východe je stále neisté, či sa uskutočnia Veľké ceny v Katare (29. novembra) a v Abú Zabí (6. decembra).

    Šéf F1 Stefano Domenicali pôvodne avizoval, že rozhodnutie padne do polovice septembra.

    Teraz sa však stanovisko očakáva až v polovici októbra, ako vo štvrtok povedal novinárom počas Veľkej ceny Azerbajdžanu šéf tímu Audi Mattia Binotto.

    Jedny z pretekov by mohla nahradiť talianska Imola, pričom tie druhé by sa zrušili. Veľká cena Bahrajnu, ktorú pôvodne odložili, sa uskutoční na budúci víkend, avšak v Malajzii. Informovala agentúra dpa.

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