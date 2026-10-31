    Haas tajnostkársky mlčí. V Mexiku zažije nečakaný debut 32-ročný Japonec

    Rjó Hirakawa
    Rjó Hirakawa (Autor: SITA/AP)
    TASR|31. okt 2026 o 17:02
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    Tím Haas sa prekvapivo rozhodol nahradiť Estebana Ocona.

    Japonec Rjó Hirakawa absolvuje vo svojich 32 rokoch debut v prestížnom motoristickom seriáli F1. V monoposte Haasu nahradí po zvyšok prebiehajúcej VC Mexika francúzskeho pretekára Estebana Ocona.

    Rezervný jazdec americkej stajne tak bude štartovať po boku Olivera Bearmana v záverečnom treťom tréningu, kvalifikácii aj nedeľných hlavných pretekoch.

    Haas dôvod výmeny neuviedol a ani nenaznačil, či sa Francúz do tímu vráti počas budúcotýždňovej VC Brazílie. „V tejto chvíli nebudeme poskytovať žiadne ďalšie vyjadrenia,“ citoval z vyhlásenia Haasu portál news.gp.

    Hirakawa má bohaté skúsenosti z iných motoristických športov, v roku 2022 bol súčasťou víťaznej posádky na legendárnych vytrvalostných pretekoch 24 hodín Le Mans. Je tiež dvojnásobným víťazom seriálu vytrvalostných pretekov WEC.

    Ocon je na odchode z Haasu, od budúcej sezóny ho nahradí Brazílčan Rafael Camara. Do konca prebiehajúceho ročníka zostáva vrátane VC Mexika päť podujatí.

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