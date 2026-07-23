    Nový podvozok pre McLaren aj šanca pre Ferrari. Antonelli očakáva tesné súboje

    Veľká cena Maďarska 2025
    Veľká cena Maďarska 2025 (Autor: TASR/AP)
    ČTK|23. júl 2026 o 13:47
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    Sezóna F1 pokračuje v Maďarsku.

    Víkendovou Veľkou cenou Maďarska sa uzavrie prvá polovica sezóny formuly 1.

    Pred štvortýždňovou letnou prestávkou bude na okruhu Hungaroring obhajovať vedenie Talian Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, ktorý vedie o 45 bodov pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari.

    Znížiť manko na svojho tímového kolegu Antonelliho chce aj George Russell, ktorý stráca o päť bodov viac ako Hamilton.

    Devätnásťročný Antonelli navýšil vedenie v šampionáte minulý týždeň, keď zvíťazil v Belgicku pred Charlesom Leclercom z Ferrari a Maxom Verstappenom z Red Bullu. Hamilton skončil štvrtý. Russell, ktorý s ním mal v úvode kolíziu, preteky nedokončil.

    Antonelli sa pokúsi v Maďarsku vylepšiť vlaňajšie desiate miesto. "Bude to úplne iná trať, ako bola v Belgicku. Je to možno trochu ako v Monaku, kde jednoducho musíte ísť čo najrýchlejšie. Myslím, že to bude medzi nami všetkými veľmi tesné," povedal Antonelli, ktorý vedie šampionát od konca marca.

    Andrea Kimi Antonelli
    Andrea Kimi Antonelli (Autor: TASR/AP)

    Manko na bolonského rodáka sa pred letnou prestávkou pokúsi znížiť predovšetkým Russell. Dvadsaťosemročný Brit, ktorý bol pred štartom šampionátu považovaný za hlavného favorita, stráca 50 bodov. V Belgicku nedokončil druhý závod v sezóne a nenadviazal na predchádzajúce tri pódiové umiestnenia. Vlani bol v Maďarsku tretí.

    "George má našu stopercentnú podporu. Snažíme sa vyriešiť všetky problémy a on robí všetko, čo môže, aby sa dostal na vrchol svojej výkonnosti, "uviedol šéf Mercedesu Toto Wolff.

    Veľkú šancu na úspech v Maďarsku cíti sedemnásobný majster sveta Hamilton. Štyridsaťjedenročný jazdec Ferrari je s ôsmimi triumfami na Hungaroringu suverénne najúspešnejším pilotom histórie.

    Naposledy tu ale vyhral pred šiestimi rokmi, keď ešte pretekal za Mercedes. Vlani tu bol vo svojej prvej sezóne v talianskom tíme dvanásty. Teraz skončil štyrikrát z posledných šiestich pretekov na stupňoch víťazov.

    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton (Autor: TASR/AP)

    "Každý víkend začíname od nuly. Veľa záleží od nastavenia vozidla a hospodárenia s pneumatikami. V tomto prípade bude Budapešť oveľa lepšia ako Spa a bude to iný závod. Nič ale nemôžeme brať ako samozrejmosť, "povedal šéf Ferrari Frédérick Vasseur.

    "Nechceme ísť s tým, že to bude ľahké, lebo to tak nebude. Deficit pri našom motore tu asi bude hrať menšiu úlohu, napriek tomu musíme odviesť čo najlepšiu prácu, "doplnil Vasseur.

    Do boja o víťazstvo pred letnou prestávkou sa chce zapojiť aj McLaren, ktorý obhajuje triumf v Pohári konštruktérov a vlani získal v Maďarsku double.

    Minuloročný víťaz a úradujúci majster sveta Lando Norris však stráca na Antonelliho už 101 bodov. McLaren nasadí na Hungaroringnovú nový podvozok a aerodynamické prvky.

    Program Veľké ceny Maďarska začne dva piatkové tréningy. Po sobotňajšom treťom sa pôjde o 16.00 hod. kvalifikácia na hlavné preteky. Ten odštartuje v nedeľu o hodinu skôr.

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    Veľká cena Maďarska 2025
    Nový podvozok pre McLaren aj šanca pre Ferrari. Antonelli očakáva tesné súboje
    dnes 13:47
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