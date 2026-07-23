Nový podvozok pre McLaren aj šanca pre Ferrari. Antonelli očakáva tesné súboje

Víkendovou Veľkou cenou Maďarska sa uzavrie prvá polovica sezóny formuly 1.
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Pred štvortýždňovou letnou prestávkou bude na okruhu Hungaroring obhajovať vedenie Talian Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, ktorý vedie o 45 bodov pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari.
Znížiť manko na svojho tímového kolegu Antonelliho chce aj George Russell, ktorý stráca o päť bodov viac ako Hamilton.
Devätnásťročný Antonelli navýšil vedenie v šampionáte minulý týždeň, keď zvíťazil v Belgicku pred Charlesom Leclercom z Ferrari a Maxom Verstappenom z Red Bullu. Hamilton skončil štvrtý. Russell, ktorý s ním mal v úvode kolíziu, preteky nedokončil.
Antonelli sa pokúsi v Maďarsku vylepšiť vlaňajšie desiate miesto. "Bude to úplne iná trať, ako bola v Belgicku. Je to možno trochu ako v Monaku, kde jednoducho musíte ísť čo najrýchlejšie. Myslím, že to bude medzi nami všetkými veľmi tesné," povedal Antonelli, ktorý vedie šampionát od konca marca.
Manko na bolonského rodáka sa pred letnou prestávkou pokúsi znížiť predovšetkým Russell. Dvadsaťosemročný Brit, ktorý bol pred štartom šampionátu považovaný za hlavného favorita, stráca 50 bodov. V Belgicku nedokončil druhý závod v sezóne a nenadviazal na predchádzajúce tri pódiové umiestnenia. Vlani bol v Maďarsku tretí.
"George má našu stopercentnú podporu. Snažíme sa vyriešiť všetky problémy a on robí všetko, čo môže, aby sa dostal na vrchol svojej výkonnosti, "uviedol šéf Mercedesu Toto Wolff.
Veľkú šancu na úspech v Maďarsku cíti sedemnásobný majster sveta Hamilton. Štyridsaťjedenročný jazdec Ferrari je s ôsmimi triumfami na Hungaroringu suverénne najúspešnejším pilotom histórie.
Naposledy tu ale vyhral pred šiestimi rokmi, keď ešte pretekal za Mercedes. Vlani tu bol vo svojej prvej sezóne v talianskom tíme dvanásty. Teraz skončil štyrikrát z posledných šiestich pretekov na stupňoch víťazov.
"Každý víkend začíname od nuly. Veľa záleží od nastavenia vozidla a hospodárenia s pneumatikami. V tomto prípade bude Budapešť oveľa lepšia ako Spa a bude to iný závod. Nič ale nemôžeme brať ako samozrejmosť, "povedal šéf Ferrari Frédérick Vasseur.
"Nechceme ísť s tým, že to bude ľahké, lebo to tak nebude. Deficit pri našom motore tu asi bude hrať menšiu úlohu, napriek tomu musíme odviesť čo najlepšiu prácu, "doplnil Vasseur.
Do boja o víťazstvo pred letnou prestávkou sa chce zapojiť aj McLaren, ktorý obhajuje triumf v Pohári konštruktérov a vlani získal v Maďarsku double.
Minuloročný víťaz a úradujúci majster sveta Lando Norris však stráca na Antonelliho už 101 bodov. McLaren nasadí na Hungaroringnovú nový podvozok a aerodynamické prvky.
Program Veľké ceny Maďarska začne dva piatkové tréningy. Po sobotňajšom treťom sa pôjde o 16.00 hod. kvalifikácia na hlavné preteky. Ten odštartuje v nedeľu o hodinu skôr.