Štátny sviatok mení štart pretekov. F1 v uličkách Baku sľubuje neobvyklú drámu

Netradične vo štvrtok začne v Baku program Veľkej ceny Azerbajdžanu formuly 1, v ktorej sa hlavné preteky pôjdu už v sobotu.
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Na mestskej trati pri Kaspickom mori sa pokúsi potvrdiť súčasnú formu Talian Andrea Kimi Antonelli, ktorý zaútočí na deviate víťazstvo v sezóne a tretie po sebe. Urobil by tým ďalší krok k premiérovému titulu majstra sveta.
Preteky v Baku sa tento rok pôjdu o deň skôr, ako býva bežné, kvôli azerbajdžanskému sviatku Deň pamiatky. Ten pripadá na nedeľu a pripomína šesť rokov starú vojenskú ofenzívu v Karabachu.
V sobotu sa preteky F1 uskutočňujú tiež v Las Vegas (avšak už v nedeľu európskeho času) a v roku 2024 sa takto uskutočnili kvôli ramadánu aj preteky v Bahrajne a Saudskej Arábii.
Dvadsaťročný Antonelli sa pokúsi v Baku vylepšiť vlaňajšie štvrté miesto a navýšiť už tak komfortné vedenie v šampionáte. Poradie vedie o 81 bodov pred tímovým kolegom Britom Georgeom Russellom.
"Naše posledné výsledky sú povzbudivé, ale stále nám to nič nezaručuje. Baku veľmi rýchlo odhalí akékoľvek vaše slabiny. K závodu musíme pristúpiť s pokorou, zvládnuť opäť elementárne základy a každý bod si zaslúžiť," povedal šéf Mercedesu Toto Wolff.
Po Veľkej cene Azerbajdžanu bude zostávať do konca sezóny ešte osem pretekov a Antonelli je na najlepšej ceste stať sa prvým talianskym majstrom sveta F1 od roku 1953. Naposledy sa to podarilo Albertovi Ascarimu.
Vieru začína pomaly strácať aj jeho hlavný prenasledovateľ Russell.
"V Pohári konštruktérov sme samozrejme vo skvelej pozícii. Medzi jazdcami však už reálne vzaté v boji o titul nie som, vďaka čomu môžem teraz ísť preteky od pretekov a snažiť sa predviesť nejaké dobré výsledky," uviedol Russell, ktorý je druhý o 20 bodov pred krajanom Lewisom Hamiltonom z Ferrari.
Vlaňajšie víťazstvo v Baku obhajuje Holanďan Max Verstappen z Red Bullu. Štvornásobného svetového šampióna povzbudilo nielen dva týždne staré druhé miesto z Veľkej ceny Španielska v Madride, ale tiež triumf v exhibičnom preteku motokár v Silverstone.
V akcii nazývanej "Max vs. 100" sa už po 14 kolách prepracoval z poslednej stej priečky do čela a zvíťazil. Po pretekoch žartoval, že išlo o jeho prvé víťazstvo v sezóne.
Dvadsaťosemročný Verstappen sa môže stať v Baku prvým pilotom, ktorý by na tamojšej trati vyhral tretíkrát. Popri vlaňajšom víťazstve uspel tiež v roku 2022.
"V Madride sme zaznamenali dobrý výsledok a tím tvrdo pracuje, aby sme na tej vlne zostali a predviedli maximálny výkon aj v Baku. V posledných pretekoch sme s naším vozidlom urobili posun a navyše máme na toto miesto (Baku) dobré spomienky," povedal Verstappen, ktorého tímovým kolegom bude opäť Francúz Isack Hadjar, ktorý sa vracia po zranení zápästia.
Program Veľké ceny Azerbajdžanu sa začne dvoma štvrtkovými tréningmi. Po piatkovom treťom sa pôjde od 14:00 SELČ kvalifikácia. Sobotňajšie preteky odštartujú o hodinu skôr.