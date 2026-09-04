    Výnimkou ostane len Monako. Preteky by mali byť v budúcej sezóne kratšie

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. sep 2026 o 13:28
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    Zmena by sa mala týkať len sezóny 2027.

    Preteky formuly 1 by mali byť od budúceho roka kratšie. Tímy odsúhlasili plán o skrátení odjazdenej vzdialenosti zo súčasných 305 na 290 kilometrov.

    K tomuto kroku prišlo na základe vyššej spotreby paliva v dôsledku nových pravidiel.

    V praxi to skráti jednotlivé preteky o 2-3 kolá s výnimkou VC Monaka, ktorá má historicky 260 kilometrov so 78 kolami.

    V dôsledku vyššej spotreby bolo v hre aj zväčšenie nádrží či modifikácia šasi (t.j. podvozok a najmä poháňacia sústava - pozn.), no tieto možnosti tímy odmietli.

    Skrátenie pretekov ešte musí prejsť formálnym schvaľovacím procesom. Podľa informácií agentúry DPA by sa potenciálna zmena mala týkať len sezóny 2027.

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